Новый банк развития БРИКС выделит России кредит на сумму в 1 миллиард долларов
Деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента банка Лесли Маасдорпа. В числе целей, которые будут профинансированы на полученные от банка деньги финансист назвал строительство новых портов, дорог и энергетические проекты. Кроме того, часть средств будет передано на нужды защиты экологии — восстановление городской среды и переработку бытовых отходов. В числе вероятных партнеров Нового банка развития БРИКС называются Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.
Комментарии2
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j_partizan 26 июля 2018 | 05:25
Сегодня России мозгов, честности и ответственного подхода к делу не хватает, а не денег.
1 миллиард долларов может быть получен только за счёт снижения коррупционной составляющей в экономике страны.
astet 26 июля 2018 | 05:30
j_partizan: Зная Путина
можно догадаться,
что эти деньги на ветер!