Новый банк развития БРИКС выделит России кредит на сумму в 1 миллиард долларов

Деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента банка Лесли Маасдорпа. В числе целей, которые будут профинансированы на полученные от банка деньги финансист назвал строительство новых портов, дорог и энергетические проекты. Кроме того, часть средств будет передано на нужды защиты экологии — восстановление городской среды и переработку бытовых отходов. В числе вероятных партнеров Нового банка развития БРИКС называются Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.