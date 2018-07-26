Девять участников голодовки на Дарасунском руднике в Забайкалье госпитализированы

Их состояние ухудшилось, прежде всего, из-за проблем с давлением. Об этом сообщил ТАСС один из участник акции. По его словам, в голодовке продолжают участвовать 83 человека. Во вторник 92 работника золотодобывающего рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая, 33 шахтера уведомили руководство о начале голодовки. За тем их число возросло. По данным прокуратуры, предприятие задолжало работникам 32 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что в отношении компании «Дарасунский рудник» возбуждено дело о «Невыплате в установленный срок заработной платы».