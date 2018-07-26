ЦСКА и «Монако» договорились о переходе во французский клуб 22-летнего полузащитника сборной РФ Александра Головина

Официальное объявление о заключении контракта будет сделано сегодня, после того как Головин пройдет медобследование. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Головина в «Монако» составит два миллиона евро в год, контракт рассчитан на пять лет. ЦСКА получит за трансфер 30 миллионов евро и процент от сделки, если «Монако» в будущем продаст права на игрока в другой клуб. Покупкой Головина интересовались туринский «Ювентус» и лондонский «Челси». Таким образом, Головин стал самым дорогим российским игроком в истории. До сих пор таковым был Юрий Жирков. В 2009 году «Челси» заплатил ЦСКА за его переход 21 миллион евро.