Журналистке телеканала CNN Кейтлин Коллинс отказали в праве освещать одно из мероприятий с Дональдом Трампом

Накануне ее не пустили в Белый дом из-за того, что ранее она задавала президенту США вопрос об аудиозаписи с обсуждением оплаты порноактрисе за молчание о связи с ним, передает Рейтер со ссылкой на заявление телеканала. В нем говорится, что «решение о запрете присутствия представителя СМИ является репрессивным по своей природе и не ориентировано на поддержку открытой и свободной прессы». Представители CNN потребовали лучшего отношения к своим сотрудникам.