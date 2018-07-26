Журналистке телеканала CNN Кейтлин Коллинс отказали в праве освещать одно из мероприятий с Дональдом Трампом
Накануне ее не пустили в Белый дом из-за того, что ранее она задавала президенту США вопрос об аудиозаписи с обсуждением оплаты порноактрисе за молчание о связи с ним, передает Рейтер со ссылкой на заявление телеканала. В нем говорится, что «решение о запрете присутствия представителя СМИ является репрессивным по своей природе и не ориентировано на поддержку открытой и свободной прессы». Представители CNN потребовали лучшего отношения к своим сотрудникам.
Комментарии1
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koshkaedu 26 июля 2018 | 04:33
//Представители CNN потребовали лучшего отношения к своим сотрудникам. //
А Трамп требовал и требует честного отношения к себе. CNN - это пропаганда,
это враньё и жёлтая писанина. CNN - это ТВ Дем партии - канал мобилизации и сопротивления законно избранному Президенту. Правильно, Дональд, мы
поддерживаем тебя. Только свистни, мы на мерседесах со всей страны к тебе...
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