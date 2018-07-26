Российское посольство обвинило США в засекречивании дела Марии Бутиной
Россиянка арестована по подозрению в работе в качестве иностранного агента. Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая стремится ограничить доступ общественности к деталям разбирательства, говорится на странице дипмиссии в Facebook. Подчеркивается, что такими же методами пользовались спецслужбы Великобритании, расследуя дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия. По словам дипломатов, фактов, доказывающих незаконную деятельность Бутиной нет, однако против нее уже начали «клеветническую компанию».
Комментарии2
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ostapbey 26 июля 2018 | 04:29
....... Сознался наш Скумбриевич! Очной ставки не выдержал.
— Выдал, гадюка? — добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцем, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой в штанину, Берлага туманно пояснил:
— Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды.
lelikhaifski 26 июля 2018 | 04:51
Фамилия у неё подозрительная.Почти Путина