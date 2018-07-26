В Брянске арестованы сотрудники полиции, обвиняемые в избиении задержанного

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на сайте регионального главка Следственного комитета. Следователи выяснили, что 16 июля двое полицейских в служебном кабинете несколько раз ударили задержанного по голове, туловищу и «нижним конечностям». В результате мужчина получил разрыв селезенки, его прооперировали и уже выписали из больницы. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.