ФИФА подвела итоги голосования болельщиков за лучший гол чемпионата мира по футболу

Первое место занял мяч защитника сборной Франции Бенжамена Павара, забитый в ворота сборной Аргентины в матче 1⁄ 8 финала. В первую тройку также попали голы хорвата Луки Модрича аргентинцам и игрока сборной Колумбии Хуана Кинтеро в ворота Японии, забитые на групповом этапе. Гол россиянина Дениса Черышева в матче ¼ финала с хорватами занял в голосовании шестое место.