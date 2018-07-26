ФИФА подвела итоги голосования болельщиков за лучший гол чемпионата мира по футболу
Первое место занял мяч защитника сборной Франции Бенжамена Павара, забитый в ворота сборной Аргентины в матче 1⁄8 финала. В первую тройку также попали голы хорвата Луки Модрича аргентинцам и игрока сборной Колумбии Хуана Кинтеро в ворота Японии, забитые на групповом этапе. Гол россиянина Дениса Черышева в матче ¼ финала с хорватами занял в голосовании шестое место.
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