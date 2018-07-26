Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
На их сайтах отмечается, что службы поддержки продолжают свою работу и будут обслуживать клиентов, которые успели сделать заказ. О решении немецкой компании Otto Group стало известно в апреле. Ее гендиректор Мартин Ширер говорил, что это обусловлено глобальной стратегией группы, которая теперь сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de, работающем для немецкоязычных стран. Отмечалось, что она вполне может выйти на международный уровень. Quelle и Otto вместе занимали седьмое место среди интернет-магазинов по продаже одежды и обуви.
Комментарии3
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savl_1 26 июля 2018 | 03:26
Им не нужен рынок сбыта? Странно.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 26 июля 2018 | 03:29
savl_1: Лишнехромосомным это не надо.....Лапти!!!! Наш ответ Чемберлену!!!
ze_danil 26 июля 2018 | 03:45
savl_1: это ты, что ли, рынок сбыта?
ну-ну