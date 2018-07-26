Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России

На их сайтах отмечается, что службы поддержки продолжают свою работу и будут обслуживать клиентов, которые успели сделать заказ. О решении немецкой компании Otto Group стало известно в апреле. Ее гендиректор Мартин Ширер говорил, что это обусловлено глобальной стратегией группы, которая теперь сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de, работающем для немецкоязычных стран. Отмечалось, что она вполне может выйти на международный уровень. Quelle и Otto вместе занимали седьмое место среди интернет-магазинов по продаже одежды и обуви.