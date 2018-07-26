46 из 169 действующих сенаторов за год не внесли в Госдуму ни одного законопроекта и ни к одному не присоединились
Среди них недавно вернувшийся после задержания во Франции Сулейман Керимов, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, экс-посол России в США Сергей Кисляк и автор закона о запрете беби-боксов Елена Мизулина. Всего за две сессии было внесено 167 законопроектов — на четыре больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Активность парламентариев проанализировал РБК в преддверии окончания весенней сессии. Финальное заседание пройдет в эту субботу, после чего сенаторы уйдут на каникулы до сентября.
Комментарии3
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i_one_off 26 июля 2018 | 03:31
Мизулина после своего законопроекта может отдохнуть лет пять. А остальные и правда подкачали. Совсем фантазии нет?
Хоть бы закон о защите полиции от мирного населения предложили.
niknik 26 июля 2018 | 03:48
Нарусова вся в своего муженька. Писал ей на почту в Совфеде 2 раза этой весной - ни ответа ни привета! Такие вот они народные избранники. Нас за людей не считают!
virgenu 26 июля 2018 | 04:00
Зарплату 400 тысяч в месяц не забыли получать?Непонятно, для чего существует это сборище холуев Путина.