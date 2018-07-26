46 из 169 действующих сенаторов за год не внесли в Госдуму ни одного законопроекта и ни к одному не присоединились

Среди них недавно вернувшийся после задержания во Франции Сулейман Керимов, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, экс-посол России в США Сергей Кисляк и автор закона о запрете беби-боксов Елена Мизулина. Всего за две сессии было внесено 167 законопроектов — на четыре больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Активность парламентариев проанализировал РБК в преддверии окончания весенней сессии. Финальное заседание пройдет в эту субботу, после чего сенаторы уйдут на каникулы до сентября.