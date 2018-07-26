США и Евросоюз договорились смягчить свои позиции по торговым вопросам

Они планируют снизить тарифы, что позволит избежать торговых войн. Соглашение достигнуто в ходе переговоров в Вашингтоне президента Дональда Трампа с делегацией Евросоюза, передает Reuters. Как сообщил сам американский лидер после встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, они запустили «новую фазу в отношениях».