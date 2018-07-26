Под поверхностью Марса есть вода в жидком состоянии

К такому выводу пришли итальянские ученые после изучения радиолокационных данных, полученных с зонда Mars Express. По словам исследователей, им удалось обнаружить под южным полюсом планеты водоем диаметром около 20 километров и глубиной до одного метра. Если открытие подтвердится, это будет первым случаем находки на Марсе устойчивого скопления жидкой воды. Замороженную воду на планете находили неоднократно — лед присутствует на поверхности планеты на ее полюсах, а также на склонах некоторых кратеров и оврагов.