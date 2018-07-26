В Белом Доме объяснили причину отсутствия одного из вопросов в стенограмме пресс-конференции президентов России и США

Стенографист его не записал, поскольку микрофон не был включен вовремя. В администрации президента подчеркнули, что этот инцидент не был «злонамеренным» и на сайте американского лидера стенограмму уже обновили. Вопрос был о том, хотел ли Владимир Путин, чтобы Дональд Трамп победил на выборах президента в 2016 году. Внимание на его исчезновение из стенограммы обратила журналист MSNBC Рэйчел Мэддлоу. В своем шоу она привела фрагмент пресс-конференции, где Путин, отвечая на вопрос, говорит, что хотел победы Трампа, поскольку тот высказывался за нормализацию российско-американских отношений. Мэддлоу также отметила, что Белый дом не обновил стенограмму, несмотря на заявления об этом. При этом, в ней остался ответ Путина. В свою очередь, на сайте Кремля присутствует как вопрос, так и ответ.