Вашингтон не принял решение по продлению после 2021 года договора с Россией о сокращении наступательных вооружений
Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате. Таким образом он подтвердил достоверность информации о том, что у американских властей пока нет позиции по этому вопросу. Госсекретарь также отметил, что США собираются «комплексно» подходить к проблеме стратегических договоров. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова подписать документ, однако сторонам необходимо договориться о деталях.
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