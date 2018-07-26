Вашингтон не принял решение по продлению после 2021 года договора с Россией о сокращении наступательных вооружений

Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате. Таким образом он подтвердил достоверность информации о том, что у американских властей пока нет позиции по этому вопросу. Госсекретарь также отметил, что США собираются «комплексно» подходить к проблеме стратегических договоров. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова подписать документ, однако сторонам необходимо договориться о деталях.