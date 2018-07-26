Российские военные поблагодарили Израиль за удар по позициям боевиков в Сирии

Это сорвало крупную провокацию террористов, полагают в Минобороны. Там отметили, что уничтоженные боевики относились к запрещенной в России группировке «Исламское государство». О нанесении удара по сирийской территории минувшим вечером сообщила пресс-служба израильской армии. Атака последовала вслед за обстрелом территории Израиля одной из сирийских группировок. Израильские военные интерпретировали произошедшее как «ошибочную атаку», предположив, что ее целью были позиции на территории самой Сирии. Тем не менее, угроза безопасности мирных жителей, как заявили в ЦАХАЛ, вынудила нанести ответный удар по ракетным установкам, из которых велся обстрел.