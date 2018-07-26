ЕСПЧ призвал Олега Сенцова прекратить голодовку, а Россию — обеспечить ему необходимое лечение

Такое решение принято в качестве обеспечительной меры по иску «Сенцов против России», в котором украинский режиссер обвинял Москву в нарушении статей о «запрещении пыток» и о «праве на свободу и безопасность» Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, комментируя решение Европейского суда по правам человека, отметил, что у защиты Сенцова нет претензий к качеству оказываемой ему помощи, условиям содержания и отношению медперсонала.

Олег Сенцов, осужденный в России по обвинениям в терроризме, голодает с 14 мая, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. В начале июля он согласился принимать питательную смесь из-за осложнений с сердцем.