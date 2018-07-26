Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин переходит в футбольный клуб «Монако»
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на вице-президента клуба Вадима Васильева. По информации издания, футболист летит в Монако, где пройдет медосмотр. Если все будет в порядке, клубы подпишут трансферный контракт, а Головин — личный. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. Зарплата игрока — два миллиона. Контракт рассчитан на пять лет.
Ранее об интересе к российскому футболисту заявляли английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и итальянский «Ювентус». Головин стал самым дорогим игроком российской сборной. До него рекордные деньги платили за Юрия Жиркова — 21 миллион евро за переход из ЦСКА в «Челси» и Аршавина, который перешел в «Арсенал» за 16,5 миллионов евро.
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lom2011 26 июля 2018 | 01:59
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