Евросоюз пошел на ряд уступок США в вопросах торговли, чтобы избежать полномасштабной торговой войны

Соглашение было достигнуто в ходе встречи делегации ЕС с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источник в европейской делегации. По данным издания, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем договорились работать с американской администрацией над снижением промышленных пошлин с обеих сторон и увеличением экспорта СПГ и соевых бобов в Европу.