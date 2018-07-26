Евросоюз пошел на ряд уступок США в вопросах торговли, чтобы избежать полномасштабной торговой войны
Соглашение было достигнуто в ходе встречи делегации ЕС с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источник в европейской делегации. По данным издания, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем договорились работать с американской администрацией над снижением промышленных пошлин с обеих сторон и увеличением экспорта СПГ и соевых бобов в Европу.
Комментарии3
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fresh_breeze 26 июля 2018 | 01:37
По-моему, реально эти договорённости ничего не меняют. Трамп со своими пошлинами вошёл во вкус, теперь его не остановить.
Избежать полномасштабной торговой войны европейцам не удастся, если они не согласны сразу капитулировать в ней.
antimalin 26 июля 2018 | 02:02
fresh_breeze: Сегодня Трамп сказал одно, завтра - совсем противоположное.
Хоть Китаю, хоть Евросоюзу, хоть России...
Это его стиль.
ka_mate 26 июля 2018 | 02:26
Они добьются того что Европа
будет покупать много СПГ из Сша.Это конечная цель.