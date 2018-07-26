В российском МИДе назвали «крымскую декларацию» Госдепа США формальным документом
В российском МИДе назвали «крымскую декларацию» Госдепа США, в которой говорится, что Вашингтон «никогда не признает аннексию Крыма», формальным документом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнила его с ядерной сделкой с Ираном. Ее заключили во времена администрации Барака Обамы, но разорвал нынешний президент США Дональд Трамп. Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату недавно «были официальной политикой США», так как «Обама так решил». «А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала Захарова Facebook.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признаёт и не будет признавать «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой». Он также обратился к России с призывом прекратить «оккупацию» Крыма.
Комментарии6
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jetsam 26 июля 2018 | 01:16
ну теперь два формальных дока стало:
1. конституция рф
2. крымская декларация Госдепа США
бум наблюдать....
nokola 26 июля 2018 | 01:24
А заявление России о "присоединении" Крыма не есть формальный документ? Никто эту территорию российской не признал, даже российский сбербанк боится туда сунуться.
efilika 26 июля 2018 | 01:39
Формальны? А почему по морде санкциями получаем?
venmud 26 июля 2018 | 01:43
Захарова: "Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям"
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"Нужно уточнить механизмы расчёта налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии текущего года."
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salut__521 26 июля 2018 | 01:50
Знаем мы цену всей этой захаровской писанине - побрякушка с брюликом за строчку.
gardaratat 26 июля 2018 | 01:53
salut__521:
дороговато что то, с брюликом... за миску каши маша пашет.