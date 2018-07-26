Гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский задержан

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее стало известно о заведенном на него уголовном деле по подозрению в мошенничестве. По данным собеседника агентства, также задержана руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. Ранее ее называли фигурантом уголовного дела. Информацию об их задержании также подтвердили источники «Коммерсанта». О расследовании в отношении руководства одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли стало известно в начале июля. По словам источников, следователи полагают, что Лемешевский и Аверьянова замешаны в организации системы необоснованных премиальных выплат адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры». Вчера пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что Лемешевский подал заявление об отставке. Свой пост он должен был покинуть 2 августа.