Гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский задержан
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее стало известно о заведенном на него уголовном деле по подозрению в мошенничестве. По данным собеседника агентства, также задержана руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. Ранее ее называли фигурантом уголовного дела. Информацию об их задержании также подтвердили источники «Коммерсанта». О расследовании в отношении руководства одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли стало известно в начале июля. По словам источников, следователи полагают, что Лемешевский и Аверьянова замешаны в организации системы необоснованных премиальных выплат адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры». Вчера пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что Лемешевский подал заявление об отставке. Свой пост он должен был покинуть 2 августа.
Комментарии3
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rosta 26 июля 2018 | 01:53
Воруют самые проверенные и скрепоносные . На какого же положиться Окурку в трудную годину , а она придёт эта година, если все пекутся только о своём благе , а не о хозяине ? Разве что только на Алинку , ну реально больше не на кого.
ed10075 26 июля 2018 | 01:54
Опять заказуха...
Треть страны ворует, треть - сажают и треть их охраняет. Все при деле при режиме Клептократии.
irdo 26 июля 2018 | 02:12
ed10075:
Опять заказуха...
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Ищут виноватого, крайнего, что батуты не справились с космосом.
Ну не Рогозина же виноватить, и уж не Путина, что разорили и убили ракетно-космическую отрасль.