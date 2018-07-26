Артистов, отказавшихся от участия на «Нашествии», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова

Артистов, отказавшихся от участия в музыкальном фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

«Это реакция ведомства на демарш»,— пояснили в министерстве.

Ранее от участия в фестивале отказались группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», Distemper, а также певица Монеточка. Они отменили выступления, узнав, что Минобороны вновь собирается разместить на фестивале военную технику и мобильные призывные пункты.

Никакой военной пропаганды на «Нашествии» нет и не было, сказала «Эху» представитель фестиваля «и программный директор «Нашего радио» Анастасия Рогожникова.

Анастасия Рогожникова добавила, что уважает позицию музыкантов, которые отказались от участия в фестивале. В программе уже проведены замены. Фестиваль «Нашествие» в этом году смотр состоится с 3 по 5 августа в Тверской области.

Продюсер «Нашествия» Андрей Матвеев заявил интернет-изданию The Insider, что к организаторам мероприятия «стоит очередь» из артистов, желающих выступить на фестивале.