Артистов, отказавшихся от участия на «Нашествии», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова
Артистов, отказавшихся от участия в музыкальном фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
«Это реакция ведомства на демарш»,— пояснили в министерстве.
Ранее от участия в фестивале отказались группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», Distemper, а также певица Монеточка. Они отменили выступления, узнав, что Минобороны вновь собирается разместить на фестивале военную технику и мобильные призывные пункты.
Никакой военной пропаганды на «Нашествии» нет и не было, сказала «Эху» представитель фестиваля «и программный директор «Нашего радио» Анастасия Рогожникова.
Анастасия Рогожникова добавила, что уважает позицию музыкантов, которые отказались от участия в фестивале. В программе уже проведены замены. Фестиваль «Нашествие» в этом году смотр состоится с 3 по 5 августа в Тверской области.
Продюсер «Нашествия» Андрей Матвеев заявил интернет-изданию The Insider, что к организаторам мероприятия «стоит очередь» из артистов, желающих выступить на фестивале.
Комментарии14
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asokol 26 июля 2018 | 00:09
Мегахит рок-фестиваля:
У солдата выходной,
Пуговицы в ряд
Ярче солнечного дня
Золотом горят...
danko1 26 июля 2018 | 00:11
asokol: Осталось зрителей, которые желали рок-фестиваль посетить, заменить солдафонами.
asokol 26 июля 2018 | 00:13
Комменты в Поздравлялках заблокированы нах. Что можно сказать по этому поводу? Ничего, кроме того, что Такава и Тременс_Делириум пидарасы.
ivanpetr1 26 июля 2018 | 00:10
Рок жив!
mahnozlukka 26 июля 2018 | 00:34
ivanpetr1: Заместо Нашествия -Пришествие)))
jetsam 26 июля 2018 | 00:12
ну не знаю.
конечно балалайка и пельмень могут заменить скрипку и устрицу.
но вот танцы калинки вряд ли заменят лебединое озеро.
хотя, если маша и в мини, да после десятка стаканов бургунского.....
как бы там Нашествие м@ндавошек не получилось бы.....
irinaapril 26 июля 2018 | 00:37
jetsam: помнится, во время перестройки этот ансамбль поразил до глубины души европейскую публику, исполняя хиты битлов.
salut__521 26 июля 2018 | 00:21
А спецгость фестиваля заслуженный солист малых и больших войнушек тов. Шойгу нам Катюшу не споёт, типа "минобороновский рок-н-ролл жив!"?..
vitfom 26 июля 2018 | 00:23
Пропагандийский фестиваль для особо патриотичных. Он уже не первый год такой.
mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 00:25
Может, провести вместо фестиваля военный парад со штурмом фанерного "рейхстага"?
Под аккомпанемент ансамбля со дна морского?
aswarsp 26 июля 2018 | 00:32
Мобильные призывные пункты - это сильный ход. Видимо, артисты побоялись угодить под тотальную мобилизацию. Видимо, не все рвутся на передовую.
radionews 26 июля 2018 | 00:35
Теперь очередь отказываться от этого казарменного рока за зрителями.
maximv 26 июля 2018 | 00:36
Нашествие военных на рок. Happiness Is a Warm Gun.
bike_nty 26 июля 2018 | 00:45
Чем дальше тем больше убеждаюсь что любой сюр способен воплотиться в реальность. Несколькими часами ранее эту замену постили ака стёб, и вот... Только в официальные перевозчики фестиваля Херурга Задомсталова возьмите, и в любом случае только наземный транспорт.