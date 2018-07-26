Рассмотрение жалобы на продление удержания фигурантки дела «Новое величие» Павликовой состоится сегодня в Мосгорсуде
Рассмотрение жалобы на продление удержания фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой состоится сегодня в Мосгорсуде.
Родные Анны Павликовой выступили с видеообращением, где рассказали о том, как происходило задержании, допросе и суде.
Мать Ани Юлия Павликова сообщила, что здоровье ее 18-летней дочери резко ухудшилось.
Родные Павликовой просят прийти в Мосгорсуд и поддержать Анну.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 00:27
Жаль несмышлёную девку, попавшуюся в провокационную сеть чекистов.