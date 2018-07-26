Рассмотрение жалобы на продление удержания фигурантки дела «Новое величие» Павликовой состоится сегодня в Мосгорсуде

Рассмотрение жалобы на продление удержания фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой состоится сегодня в Мосгорсуде.

Родные Анны Павликовой выступили с видеообращением, где рассказали о том, как происходило задержании, допросе и суде.

Мать Ани Юлия Павликова сообщила, что здоровье ее 18-летней дочери резко ухудшилось.

Родные Павликовой просят прийти в Мосгорсуд и поддержать Анну.