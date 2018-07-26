Угроза войны Армении с Азербайджаном возрастает, и у России есть все возможности удержать президента Алиева от войны
Угроза войны Армении с Азербайджаном возрастает, и у России есть все возможности удержать президента Алиева от войны. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также сказал, что 102-я российская база в Армении существует в интересах безопасности республики. Сохранится и охрана российскими пограничниками границ с Турцией и Ираном, так как это очень сильно помогает Армении. Пашинян также подтвердил, что его сын действительно пошел служить добровольцем в Карабахе. Он добавил, что это жест доброй воли.
Премьер-министр Армении Никола Пашинян сказал в интервью «Эху Москвы», что с Владимиром Путиным оказалось общаться легче, чем он думал.
Никола Пашинян добавил, что Армения и дальше будет развивать связи с Россией.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 00:11
В общем, Николай Пашинян надёжно завербован нацдилером с первого раза.
Вряд ли он соскочит с этого чекистского крючка.
fresh_breeze 26 июля 2018 | 00:14
Гарантированная защита от войны армян с азербайджанцами (и не только их) — возвращение в дружную семью братских народов. До 1985 года ничего подобного не только не было, но и представить такой сценарий никто не мог.
Вот и делайте выводы.
sbk 26 июля 2018 | 00:20
fresh_breeze: fresh_breeze: Резня началась как раз в дружной семье в свое время.
fresh_breeze 26 июля 2018 | 00:23
sbk:
Потому я и указал "до 1985 года".
needroid 26 июля 2018 | 00:15
Для решения всех проблем Армении и Азербайджану нужно просто вступить в НАТО)))
nampuom_nugopaxu 26 июля 2018 | 00:17
Ни разу ещё не было, чтобы Рашка в таких случаях не обосралась.