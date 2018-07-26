Угроза войны Армении с Азербайджаном возрастает, и у России есть все возможности удержать президента Алиева от войны. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также сказал, что 102-я российская база в Армении существует в интересах безопасности республики. Сохранится и охрана российскими пограничниками границ с Турцией и Ираном, так как это очень сильно помогает Армении. Пашинян также подтвердил, что его сын действительно пошел служить добровольцем в Карабахе. Он добавил, что это жест доброй воли.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян сказал в интервью «Эху Москвы», что с Владимиром Путиным оказалось общаться легче, чем он думал.

Никола Пашинян добавил, что Армения и дальше будет развивать связи с Россией.