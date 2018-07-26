Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Об этом пишет газета «Ведомости». Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы выплаты начались со следующего года.
Проект Министерства труда, предполагающий уголовную ответственность работодателей за увольнение людей пенсионного возраста, не соответствует реалиям рыночной экономики. Такое мнение высказал в эфире нашей радиостанции член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.
Гонтмахер отметил, что в частной экономике найдется множество способов обойти проект в том числе путем давления на работника, заставляя его подписать заявление об уходе по собственному желанию.
По мнению Евгения Гонтмахера, работодателей необходимо стимулировать путем освобождения их от налогов на прибыль или трат на переобучение работников, а не угрожать им.
Комментарии25
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mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 00:09
Теперь в ночных клубах стриптизёрши будут работать до 63-х лет?
ly4_sveta 26 июля 2018 | 00:12
mikhail_spb_: И стюардессы, и балерины, и манекенщицы. )))
danko_voila 26 июля 2018 | 00:16
ly4_sveta: света ты тянешь на стюардессу для юморного тролля из барреля. С умом тебя бог обидел. А юморного тролля наградил. И.
patrikk_1 26 июля 2018 | 00:21
Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста...
Тогда ещё введите уголовную ответственность, за отказ в приёме на работу. Чтобы, если я приду устраиваться в "Газпром" или "Роснефть", то чтобы меня обязательно приняли.
danko_voila 26 июля 2018 | 00:23
patrikk_1: я тебе больше скажу. Старуху данко1 теперь нельзя уволить. Она здесь до гробовой доски. Как ведемченко был. Хотя она давно перешагнула за критический возраст. На все таки.
patrikk_1 26 июля 2018 | 00:26
danko_voila:
Тут почти все такие - пенсионеры и инвалиды.
danko_voila 26 июля 2018 | 00:30
patrikk_1: скажу больше колбасные иммигранты из Риг, германий, Канад и УСА. Старые старперы диванные чинно почившие на социале. Чистых хохлов майданутых почти и нет. Тем надо работать, а не стираться.
lehich 26 июля 2018 | 00:13
mikhail_spb_: Нет, до 60. Затем переобучение на металлопрокатчиц.
danko_voila 26 июля 2018 | 00:14
mikhail_spb_: это твой контингент юморной тролль. Тебя по уму старушки типа данко1 и деды топа ведемченко. Теперь, когда, что, если, конечно, вероятно, возможно, вроде, мильтоны, пролонгация, наверное, кадырка, пропиндостть.
jetsam 26 июля 2018 | 00:18
danko_voila: а вы себя к скарабеям или жукам-навозникам относите?
не понял по вашей интонации оттенка сточной канавы, уж простите...
danko_voila 26 июля 2018 | 00:20
jetsam: а тут и понимать не надо. Набор слов, как у юморного тролля. Главное схохмить, а там хоть без каски по стройке бегать. Не вдавайся в дебри. Это для юморного коклотролля. Он понял. С лёту.
jetsam 26 июля 2018 | 00:20
mikhail_spb_: неа.
для кого они эти клубы то?
все мужское население на лесоповале хворост собирает же...
а женское - в рощах - дубы обдирает на лекарства и жёлуди на обед...
danko_voila 26 июля 2018 | 00:25
jetsam: тебе на полдник. Остатки в Украину пошлют. Как ГУМ помощь.
irinaapril 26 июля 2018 | 00:14
Сейчас есть трудовая инспекция, не понаслышке знаю, что там просто отфутболивают тех, кто к ним обращается за помощью.
tks 26 июля 2018 | 00:19
irinaapril: Во что же они ещё кроме футбола играют? ;))) Наверное, кроме мяча ещё чаи гоняют, или рюмачат ;)))
jetsam 26 июля 2018 | 00:15
министерство труда, членом туда, членом сюда...
поручик Ржевский, чессно слово....
ly4_sveta 26 июля 2018 | 00:16
Как у нас любят вводить уголовную ответственность.
Скоро уже и перешедшего дорогу не в том месте будут
сажать в тюрьму, а там избивать до полусмерти, пытая и
издеваясь.
tks 26 июля 2018 | 00:22
ly4_sveta: Уголовное дело - главный макроэкономический регулятор в путинской России. Как раз, трудовые отношения - часть экономики.
tks 26 июля 2018 | 00:16
Пральна, больше проблем и новой отчетности для бизнеса, так - ВВП не просто удвоится, а удесятерится!
danko_voila 26 июля 2018 | 00:18
tks: коклотролли ночами трутся. Ввп.
tks 26 июля 2018 | 00:24
:Больной danko_voila, вам не стоило бы собственные обыкновения на других посетителей переносить. Иначе ваше расстройство будет только прогрессировать.
danko_voila 26 июля 2018 | 00:27
tks: да я из факта. Почитай комменты. И скажи кто здесь не хохлотролль. Я думаю ты не обиделся. Ты же не он!
tks 26 июля 2018 | 00:47
danko_voila: Из факта?
Хорошо. Из факта для фрукта danko_voila. Есть такой кустарник: zhopen' (жопэнь) называется. В Китае растёт. Тебе туда, короче, в заросли
zhopen'и.
tks 26 июля 2018 | 00:41
А вот интересно: увольнение по "утрате доверия" (хочет тот же Минтруда-"Вамтуда") ввести, для работников коммерческих организаций, входит в планируемую графу отчетности?
yasnovilyashi 26 июля 2018 | 00:42
Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице.
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Не министры, а неизлечимые идиоты. А если я предпенсионный специально или по лени перестану выполнять свои обязанности? Хоть бы изучили как всё работает в нормальных странах.