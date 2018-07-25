В футбольный мяч Adidas, который президент Путин подарил Дональду Трампу, встроен чип
Чип позволяет владельцам получать эксклюзивную информацию о спортивных событиях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в Твиттере, что мяч надо проверить на наличие прослушивающих устройств, и его нельзя приносить в Белый дом.
Могли ли взломать чип, встроенный в мяч, в компании Adidas пояснить отказались. На сайте Adidas сообщается, что чип нельзя изменить: «невозможно удалить или переписать закодированные параметры». Оснований считать, что такие мячи или их чипы уязвимы с точки зрения безопасности, нет, — отмечает Bloomberg.
Комментарии9
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varangian2011 25 июля 2018 | 23:10
Фуууу отлегло, я уже думал ядерная война...
hcsecb 25 июля 2018 | 23:12
varangian2011: И пол-стакана Новичка внутри плескалось...
r88w556xl4 25 июля 2018 | 23:19
hcsecb: И уже загодя убиты собака, три кота и шесть морских свинок, живущих в Белом доме.
nowyrusic 25 июля 2018 | 23:27
hcsecb: Как и ожидмалось внутри мячика оказалась подлянка.
А можно или нельзя перенастроить чип или просто заменить его Адидас знать не может.
Там не электронщики работают.
Такие дела.
А ведь мог бы Путин сказать сразу, что мячик не простой.
Трюк-то старый.
Однажды американцы на такой "подарок" попались.
bozk 25 июля 2018 | 23:14
Могли и новичок найти
ensebeo 25 июля 2018 | 23:15
скоро с российской властью в скафандрах общаться будут, с последующим карантином.
r88w556xl4 25 июля 2018 | 23:22
ensebeo: Это с великобританской властью так надо общаться, количество людей, превращённых ею путём отравлений в трупы, просто зашкаливает - за Англией исторически закрепилась репутация отравителя.
nns33 25 июля 2018 | 23:23
Не от большого ума этот поступок.
r88w556xl4 25 июля 2018 | 23:26
nns33: Какой поступок-то?