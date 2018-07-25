В футбольный мяч Adidas, который президент Путин подарил Дональду Трампу, встроен чип

Чип позволяет владельцам получать эксклюзивную информацию о спортивных событиях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в Твиттере, что мяч надо проверить на наличие прослушивающих устройств, и его нельзя приносить в Белый дом.

Могли ли взломать чип, встроенный в мяч, в компании Adidas пояснить отказались. На сайте Adidas сообщается, что чип нельзя изменить: «невозможно удалить или переписать закодированные параметры». Оснований считать, что такие мячи или их чипы уязвимы с точки зрения безопасности, нет, — отмечает Bloomberg.