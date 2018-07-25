Артистов, отказавшихся от участия в «Нашествии», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

«Это реакция ведомства на демарш»,— пояснили в министерстве.

Ранее от участия в фестивале отказались группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», Distemper, а также певица Монеточка. Они отменили выступления, узнав, что Минобороны вновь собирается разместить на фестивале военную технику и мобильные призывные пункты.

Продюсер «Нашествия» Андрей Матвеев заявил интернет-изданию The Insider, что к организаторам мероприятия «стоит очередь» из артистов, желающих выступить на фестивале.