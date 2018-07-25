Артистов, отказавшихся от участия в «Нашествии», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова
Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
«Это реакция ведомства на демарш»,— пояснили в министерстве.
Ранее от участия в фестивале отказались группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», Distemper, а также певица Монеточка. Они отменили выступления, узнав, что Минобороны вновь собирается разместить на фестивале военную технику и мобильные призывные пункты.
Продюсер «Нашествия» Андрей Матвеев заявил интернет-изданию The Insider, что к организаторам мероприятия «стоит очередь» из артистов, желающих выступить на фестивале.
Комментарии28
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ura_123 25 июля 2018 | 23:08
Ха-ха,верх идиотизма)))
ura_123 25 июля 2018 | 23:10
ura_123: Восставшие из ... часть 2
Лизавета исполнит сольную партию?
patrikk_1 25 июля 2018 | 23:14
Они отменили выступления, узнав, что Минобороны вновь собирается разместить на фестивале военную технику и мобильные призывные пункты...
Надо было им предложить раскумариться за выступление, уверен что эти пацифисты в жопу бы дали за понюшку кокаина или за коробок анаши.
asokol 25 июля 2018 | 23:16
patrikk_1:
Педрик, хочешь снова взять с проглотом за щеку?
patrikk_1 25 июля 2018 | 23:19
asokol:
Вот этот asokol точно бы булки раздвинул, за стакан портвейна.
asokol 25 июля 2018 | 23:22
patrikk_1:
Из инструкции для вонючей селихерской сволоты
"... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую, отвечать следует по принципу "сам дурак!"..."
patrikk_1 25 июля 2018 | 23:25
asokol:
Ты порядочный человек и ты размазал меня ниже плинтуса? Красавчик.
lager23 25 июля 2018 | 23:25
ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова при путинизме больше напоминает затычку в дырке, или дырку с затычкой.....
asokol 25 июля 2018 | 23:12
ura_123:
Да, это реальная абассака. Можно было еще в качестве главного рокера пригласить Кобзона. А гули?
nowyrusic 25 июля 2018 | 23:16
asokol: Дорогая редакция, кто охренел я или в Минобороны?
Неужели в Минобороны держат только идиотов и некому их остановить?
sagen 25 июля 2018 | 23:14
ura_123: Умоляю, только поездом. никаких экспериментов с авиацией. Налетались.
boooben 25 июля 2018 | 23:09
Ахаха. Споют и спляшут похоронный марш прямо с того света?
Получается не просто "Нашествие", а нашествие всякой нечисти.
sborisych 25 июля 2018 | 23:09
Хе-хе.. Присягу давали? Так что эти не отвертятся...
piter_ug 25 июля 2018 | 23:10
//отказавшихся от участия в «Нашествии»//
Для гармонии надо «Нашествие» переименовать в «Отступление».
chubuk 25 июля 2018 | 23:10
Мой комментарий в 13час30 мин:
Ну и хрен с вами - не хотите. как хотите! Вас заменят хор кубанских казаков, ансамбль Александрова и Бабкина. И запомните - у нас незаменимых нет!
Я ... в этом зоопарке.
chichanik 25 июля 2018 | 23:23
chubuk: аналогично ... я даже репертуар предлагал ... Вася-василёчек ..
chichanik 25 июля 2018 | 23:25
Мы рождены приколы сделать былью
polba 25 июля 2018 | 23:10
Названия у демаршистов ну просто о-о-очень говорящие. Небось все, как один , просто гениальнейшие музыканты. Ансамбль Александрова им и в подмётки не годится. Да....
ura_123 25 июля 2018 | 23:13
polba:Да уж лучше быть дамаршистами чем пассажирами ТУ154...
polba 25 июля 2018 | 23:24
ura_123: Персонально для вас, лучше так и оставаться мерзкой, тупой, дебильной мразотой.
Не меняйте амплуа, ибо ваше внешнее выражение полностью гармонирует с вашим внутренним содержанием.
nowyrusic 25 июля 2018 | 23:20
polba: Идиот, а на конкурсе брейк-данса ты не предложишь артистам балета Большого театра выступить?
Где вас, дебилов, в портянки набирают?
asokol 25 июля 2018 | 23:24
nowyrusic: «Где»
Гусары, молчать!
aleksei123m 25 июля 2018 | 23:11
Смешно
nl_2010_ 25 июля 2018 | 23:11
...Ждем также ансамбль "Березка", Надежду Кадышеву, Иосифа Кабзона, ансамбль "Тодес", Валерию, Надежду Бабкину и Диму Билана. А фестиваль "Нашествие" правильно будет переименовать в фестиваль "Вторжение".
ura_123 25 июля 2018 | 23:16
nl_2010_: Газманов,Любэ ... )))
j_partizan 25 июля 2018 | 23:15
мобильные призывные пункты
_____________
Пополнять армию наркоманами - это жесть.
oneoretwo 25 июля 2018 | 23:18
...к организаторам мероприятия «стоит очередь» из артистов, желающих выступить на фестивале.
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...представляю эту "очередь": бабкина, дуря-машка захаркина, цыганенок болдгарский, кабздон, бояркин-шляпа и мигалкин... бр-р-р...
совок - он и на плешивой зоне совок, все изгадят к чему прикоснуться...
polba 25 июля 2018 | 23:26
oneoretwo: Скажите честно, про кого из демаршнувших вы хоть когда-то что-то слышали и чьи произведения вы слушаете на досуге?