Официальное обвинение в госизмене предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву
Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов. Он отметил, что его не допустили до процедуры предъявления обвинения. По версии следователей, Кудрявцев передал одной из стран НАТО закрытую информацию о технологиях, примененных в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Расследование касается событий 2013-го года.
К нынешнему руководству института следствие вопросов не имеет, хотя после ареста Кудрявцева в ЦНИИмаш прошли обыски. Сообщается также, что завтра глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит институт и проведет оперативное совещание.
Комментарии1
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neyexo 25 июля 2018 | 23:18
Жаль, что он не режиссер