Угроза войны Армении с Азербайджаном возрастает, и у России есть все возможности удержать президента Алиева от войны
Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также сказал, что 102-я российская база в Армении существует в интересах безопасности республики. Сохранится и охрана российскими пограничниками границ с Турцией и Ираном, так как это очень сильно помогает Армении. Пашинян также подтвердил, что его сын действительно пошел служить добровольцем в Карабахе. Он добавил, что это жест доброй воли.
Полностью интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном можно будет услышать в эфире «Эха Москвы» завтра в 10 утра.
Комментарии11
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patrikk_1 25 июля 2018 | 23:08
Угроза войны Армении с Азербайджаном возрастает, и у России есть все возможности удержать президента Алиева от войны...
Пусть в этой войне победит сильнейший, солёные или гардаши - без разницы, главное чтобы оружие покупали.
ensebeo 25 июля 2018 | 23:12
patrikk_1: какой же ты подонок. Настоящая гнилая портянка.
patrikk_1 25 июля 2018 | 23:17
ensebeo:
Ты чего, нюх потерял?
oneoretwo 25 июля 2018 | 23:09
...что-то мне подсказывает, что плешивая цена за "удержать президента Алиева от войны" будет очень сильно кусаться...
oneoretwo 25 июля 2018 | 23:09
...что-то мне подсказывает, что плешивая цена за "удержать президента Алиева от войны" будет очень сильно кусаться...
kotvinder2 25 июля 2018 | 23:11
oneoretwo: Что-то тебе сильно подсказывает правильно, только ты два раза-два раза не повторяй-повторяй.
parasuk_ 25 июля 2018 | 23:10
Не надо мешать освободить от оккупантов исконно азербайджанский город ереван :)
testmeter 25 июля 2018 | 23:28
parasuk_: А также исконно русские города Симеиз, Бахчисарай, Симферополь, Севастополь, Гурзуф, Кацивели,..
neyexo 25 июля 2018 | 23:13
В Азербайджане действуют русские школы, единственная страна, где русские остались.
Как живется русским в Армении - их там почти нет, русские школы есть, но преподают в них и учатся только армяне (почему - русских просто нет)
seryj_wolk 25 июля 2018 | 23:15
Когда в Закавказье будет мир, рфия ни Армении, ни Азербайджану будет не нужна. Потому она приложит все усилия к тому, чтобы конфликт не затухал.
lager23 25 июля 2018 | 23:19
Зачем в РФ майдан, если Путен устроит п@зд@ц за наш счёт в другом месте?
Слепые не прозреют, хромые не прибегут, бедные не разбогатеют.....