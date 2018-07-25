Режиссер Богомолов возглавит собственный театр, который будет построен к концу 2019 года на территории промзоны ЗИЛ
Соответствующее соглашение подписали режиссер и «Группа ЛСР», – сообщает агентство «Москва».
Андрей Молчанов — гендиректор «Группы ЛСР» является поклонником спектаклей Богомолова. В здании театра будет прозрачная стена, через которую с улицы можно будет увидеть, что в происходит на сцене.
Сейчас Константин Богомолов заканчивает работу над спектаклем «Мушкетеры. Сага. Часть первая» с Игорем Миркурбановым, Сергеем Чонишвили, Мариной Зудиной, Ириной Мирошниченко в главных ролях. Предпремьерные показы в МХТ имени Чехова состоятся 30 и 31 октября.
Комментарии3
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lenin3 25 июля 2018 | 22:36
Богомолов-он из клана виолончелистов?Тогда театр ему обеспечен,да ещё и с крепостными актерами...
angrew 25 июля 2018 | 22:42
И не боятся в наше время театры открывать...ведь могут и не под домашний.
vlastimil_popogrebski 25 июля 2018 | 22:52
angrew: угу. Лавры серебрянникова не дают покоя