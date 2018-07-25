Режиссер Богомолов возглавит собственный театр, который будет построен к концу 2019 года на территории промзоны ЗИЛ

Соответствующее соглашение подписали режиссер и «Группа ЛСР», – сообщает агентство «Москва».

Андрей Молчанов — гендиректор «Группы ЛСР» является поклонником спектаклей Богомолова. В здании театра будет прозрачная стена, через которую с улицы можно будет увидеть, что в происходит на сцене.

Сейчас Константин Богомолов заканчивает работу над спектаклем «Мушкетеры. Сага. Часть первая» с Игорем Миркурбановым, Сергеем Чонишвили, Мариной Зудиной, Ириной Мирошниченко в главных ролях. Предпремьерные показы в МХТ имени Чехова состоятся 30 и 31 октября.