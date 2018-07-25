Армения рассчитывает на помощь России в развитии атомной энергетики

Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Для Армении очень важно иметь атомную энергетику, и мы сейчас надеемся удлинить срок эксплуатации нашей атомной электростанции до 2040 года, и до этого попытаться строить новую атомную энергостанцию. И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе. Потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы мы сейчас самостоятельно начали этот процесс.

Но если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием и мы очень заинтересованы в этой теме. Мы не собираемся закрывать нашу атомную электростанцию», — сказал Пашинян.

Полностью интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном можно будет услышать в эфире «Эха Москвы» завтра в 10 утра.