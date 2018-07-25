Армения рассчитывает на помощь России в развитии атомной энергетики
Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Для Армении очень важно иметь атомную энергетику, и мы сейчас надеемся удлинить срок эксплуатации нашей атомной электростанции до 2040 года, и до этого попытаться строить новую атомную энергостанцию. И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе. Потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы мы сейчас самостоятельно начали этот процесс.
Но если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием и мы очень заинтересованы в этой теме. Мы не собираемся закрывать нашу атомную электростанцию», — сказал Пашинян.
Полностью интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном можно будет услышать в эфире «Эха Москвы» завтра в 10 утра.
Комментарии9
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semper_fidelis 25 июля 2018 | 22:36
"Можно. Но деньги - вперёд!"
ymnikymnik 25 июля 2018 | 22:52
semper_fidelis:
Они некогда не платить, только в кредит , зато диаспоры щедро оплачивает пропогандисту Соловьева
neyexo 25 июля 2018 | 23:06
ymnikymnik:
Поясню
За проекты Росатома никто не платит, все делается в кредит. Кредит из фонда нац. благосостояния. Потом кредит будет списан - всем - Бангладешу, Китаю Венгрии и т.д.
Армения тут не исключение.
Так же обстоит дело с российскими вооружениями.
airjeff 25 июля 2018 | 22:44
собирайся в кучу все, у кого недостаточно финансовых средств. у нас-то их девать некуда, всем дадим
malanoff 25 июля 2018 | 22:49
Да конечно , но только после того , как Армения нападет на США.
neyexo 25 июля 2018 | 22:59
Армянская АЭС сооружена в районе, характеризующемся высокой сейсмичностью. Благо-даря изначально принятым генпроектировщиком (АО «НИАЭП») решениям станция успешно выдержала воздействие Спитакского землетрясения и продолжила свою работу после него. Однако в 1989 году по предложению Армянской ССР Совет Министров СССР принял решение об остановке станции в феврале-марте 1989 года. В апреле 1993 года Правительство Республики Армения приняло решение «О начале работ по возобновлению работы Армянской АЭС», в частности, о повторном пуске энергоблока № 2, который состоялся 1 ноября 1995 года.
lvl100500 25 июля 2018 | 23:11
neyexo:
lvl100500 25 июля 2018 | 23:01
А куда Армения без России? В топку...
ramun 25 июля 2018 | 23:13
А на военную помощь России Азербайджану,господин Никол Пашинян не рассчитывает?