США снова заявили, что никогда не признают Крым частью России

Об этом говорится в «Крымской декларации», которую выпустил Госдепартамент США.

«США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — говорится в декларации, подписанной госсекретарем Майком Помпео, — сообщает РИА.

При этом, Помпео привел в пример Декларацию Уэллеса, которая была принята в 1940 году. Тогда США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Формально эта декларация действовала более полувека до распада Советского Союза.