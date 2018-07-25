США снова заявили, что никогда не признают Крым частью России
Об этом говорится в «Крымской декларации», которую выпустил Госдепартамент США.
«США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — говорится в декларации, подписанной госсекретарем Майком Помпео, — сообщает РИА.
При этом, Помпео привел в пример Декларацию Уэллеса, которая была принята в 1940 году. Тогда США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Формально эта декларация действовала более полувека до распада Советского Союза.
Комментарии30
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drgonish 25 июля 2018 | 22:36
А мнение США кто-то спрашивает?
lenin3 25 июля 2018 | 22:40
drgonish: не,ну понятно,в вашей компании при покупке товара за 205рэ мнение США не спрашивают,а то США может запретить продажу вредного для организьма человека пойла...)))
patrikk_1 25 июля 2018 | 22:45
При этом, Помпео привел в пример Декларацию Уэллеса, которая была принята в 1940 году. Тогда США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР...
Санкции против жителей Литвы, Латвии и Эстонии принимали? Нет? Значит нельзя сравнивать декларацию Уэллеса, с референдумом жителей Крыма. Жители полуострова добровольно и законно вошли в состав России, все это понимают, поэтому и санкции принимают против "оккупированных" крымчан.
putn_pnh 25 июля 2018 | 22:51
patrikk_1: Санкции против жителей Литвы, Латвии и Эстонии принимали?
Вишь, какие гуманные америкосы? Санкции ввели. Всё на пользу!
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 22:49
Кладём на заявление сша... с прибором!
r88w556xl4 25 июля 2018 | 22:50
никогда не признают...
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Есть хорошая американская пословица: "Никогда не говори никогда".
пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена...
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А точнее, пока Украина не перестанет существовать, что, учитывая тенденции в этой стране, произойдёт весьма скоро.
alehan15274 25 июля 2018 | 22:56
drgonish: LOL! США всегда ипали, ипут и будут ипать любую авторитарную шваль от багдада до белграда и от ливии до путираши! а там можешь трындеть любую чушь по своему телеку какой ты вяликий, про дидов, сралина-гагарина - короче, всю свою обычную лабуду и вату для лузеров из подворотни:))
ramun 25 июля 2018 | 23:05
drgonish: Нет.Но молча прислушиваются.
testmeter 25 июля 2018 | 22:37
Та шож такое?! Сколько усилий всего российского "истеблишмента" и все насмарку. Зря мячик ногомячные на Трампа потратили
lenin3 25 июля 2018 | 22:38
Мля,придется разбирать крымский мост...)))
minerr 25 июля 2018 | 22:52
lenin3: Свидомого видно издалека - всё что он может это ломать, сносить и разбирать. Строить это не его.
vblack 25 июля 2018 | 22:39
Намёк на то что Россию ждёт судьба СССР? )
black_velvet 25 июля 2018 | 22:43
vblack: Вполне
minerr 25 июля 2018 | 22:54
vblack: Похоже что Украину ждёт судьба их предков шумеров.
zztop1960 25 июля 2018 | 23:09
vblack: Россию ждёт судьба СССР.... Так это и так ясно ,только более трагичная судьба
abuvgrobu 25 июля 2018 | 22:42
Тогда США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Формально эта декларация действовала более полувека до распада Советского Союза.
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А это хоть как-то отразилось на Советском Союзе или хотя бы на нахождении тех же Литвы, Латвии и Эстонии в составе Советского Союза ?..
black_velvet 25 июля 2018 | 22:47
abuvgrobu: Санкции России никак не вредят и в пользу вообще, да-да
lenin3 25 июля 2018 | 22:49
abuvgrobu: конечно,отразилось:очень многочисленная часть населения названных республик отправилась в ГУЛАГ...
testmeter 25 июля 2018 | 22:49
abuvgrobu: Да вроде бы отразилось. Ты не заметило? С выходом прибалтийских стран совок и развалился. Кто там у нас на очереди?
alehan15274 25 июля 2018 | 22:53
abuvgrobu: А это хоть как-то отразилось на Советском Союзе...
>>>>>>>>>>>>>>
а зачем же ты тогда сперва вытирал свою голую ж...пу по талонам, а потом вообще крякнулся и развалился как государство, получив смачного пендаля от США/НАТО? Включи голову, портяныч!...если конечно она у тебя есть:)))
av_babich 25 июля 2018 | 22:56
abuvgrobu: А это хоть как-то отразилось на Советском Союзе или хотя бы на нахождении тех же Литвы, Латвии и Эстонии в составе Советского Союза ?..
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отразилось, это было самое слабое звено в СССР, после отпада Прибалтики стало ясно, что СССР- это колосс на глиняных ногах
sklar39 25 июля 2018 | 23:18
abuvgrobu: А Вы поезжайте в Советский Союз и спросите.
palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:48
Ну и правильно. Аляску уже 200 лет ни признаем Российской.
weeta 25 июля 2018 | 22:48
Что ж они жилы-то из Вована тянут. Прямо американские горки какие-то.
vyk_usguy 25 июля 2018 | 22:56
Никогда не говори "никогда" - так нас учили.
black_velvet 25 июля 2018 | 23:00
vyk_usguy: кто тебя учил, подкидыш?
kaplan911 25 июля 2018 | 23:06
Это открытый вызов хулигану и дебошире.
Смирительная рубашка ГОТОВА.
Плохо в этой ситуации только одно:
основная тяжесть от этих "страстей" ляжет на плечи простых россиян.
vblack 25 июля 2018 | 23:08
В заявлении говорится: "Россия своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может изменить границы другого силой. Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом в Уставе Организации Объединенных Наций, взяв на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот основополагающий принцип, который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, является одним из основополагающих принципов, на которых лежит наша общая безопасность.
Как мы это делали в Декларации Уэллса в 1940 году (декларация о непризнания вхождения Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР - ред), Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа в признании претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой с нарушением международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России захватить Крым и заявляют о необходимости поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.
Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о которых она давно заявляла, что они их придерживаются и прекращают оккупацию Крыма. Поскольку демократические государства стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны отстаивать нашу приверженность международному принципу суверенного равенства и уважать территориальную целостность других государств. Своими действиями Россия действовала недостойно великой нации, и выбрала изоляцию себя от международного сообщества"
sborisych 25 июля 2018 | 23:19
С одной стороны, вроде- "никогда не говори "никогда""... Но сомневаюсь, однако, что эта позиция изменится на противоположную.
ly4_sveta 25 июля 2018 | 23:22
Сколько веревочке не виться, а конец будет.
Все ворованное рано или поздно придется
вернуть хоть через 50 лет, хоть через 100. А имя
ВВП будет покрыто позором на века. Хотя, для
него главное нахапать и пропиариться при жизни, а
дальше - после него хоть потоп.. Он своё урвал на
семь поколений вперёд.