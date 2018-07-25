Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года
Она должна пройти после того, как закончится расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, – передает агентство Рейтер.
«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как в США завершится охота на ведьм, связанная с Россией.
Поэтому мы согласились, что это будет после 1 января будущего года», — говорится в заявлении Болтона, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью этого года, и обсуждение подготовки визита уже началось.
Комментарии26
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putin_itogy 25 июля 2018 | 22:37
Трамп, встреться с Ивановым..
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Примаков перебросил Путина под Иванова С.
Именно гэбист Иванов С., генерал-полковник,
лучше всех знал Путина.
Иванов С. учился с Путиным в одном ВУЗе, в ЛГУ.
Потом вместе с ним работал в КГБ.
И по работе в Германии знал в Путина, как следует из этой статьи.
Он так и пошёл во власть, этот Путин дальше, в связке с Ивановым С., только главный в этой паре был Иванов С., всегда, а Путин подчинённым. Путин выполнял роль ширмы, буфера.
КГБ никогда за всю Историю не управляли майоры, только генералы.
patrikk_1 25 июля 2018 | 22:39
22:19
Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда возросло до 215. Об этом заявил директор городской больницы Фанди Джамуль.
alehan15274 25 июля 2018 | 22:42
а что кто-то всерьез рассчитывал, что царек из залупинска на задворках Европы попадет в столицу мира, да еще и в Белый дом и будет там стоять на балконе Линкольна??? ха-ха-ха:))) А не пошел бы он дрочить в присядку под боярышник!
palmcoast___ 25 июля 2018 | 23:00
alehan15274:
Даже не могу себе картинку представить; как это как это как это?..
antimalin 25 июля 2018 | 23:01
alehan15274: Так официального приглашения в Вашингтон и не было.
Было лишь неофициальное.
И не было ответа, принял ли это приглашение Путин.
Никаких двусторонних договоренностей о его визите этой осенью не было.
Так чего ты скачешь раньше времени?
sborisych 25 июля 2018 | 23:14
antimalin:
И не было ответа, принял ли это приглашение Путин.
===
А чё, типа, мог бы и не принять?
antimalin 25 июля 2018 | 23:24
sborisych: А чё, типа, мог бы и не принять?
///////////
Мог принять, а мог бы и не принять, естественно.
По срокам, по геополитической ситуации, по несовпадению графиков.
jidkov 25 июля 2018 | 23:19
antimalin, да не поедет он. Он про Норьегу знает...
minerr 25 июля 2018 | 23:01
alehan15274: в столицу мира,
///////
Ты имеешь ввиду Нью-Васюки?
navsegda 25 июля 2018 | 22:48
patrikk_1: Российский косяк , Путин же три раза уже ИГИЛ победил , оказывается соврал
drgonish 25 июля 2018 | 22:52
putin_itogy:
Это стихи или проза?
lager23 25 июля 2018 | 23:11
putin_itogy: Иванов дебил его сослали на защиту природы после "военной хитрости с птичкопадом".... всем правила семейка Ельцина, и именно она породила ещё большую "семейку гопников"
palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:39
С Ыном тоже откладывал. Как бы.
testmeter 25 июля 2018 | 22:43
palmcoast___: Ын всех ведьм уже отловил. На охоте
testmeter 25 июля 2018 | 22:41
"охота на ведьм, связанная с Россией" ///
Ведьм Захарову, Петренко (та шо с гнездом на голове), Мизулину, Матвиенко и Яровую отлавливают?
ilyache 25 июля 2018 | 22:47
Что то мне подсказывает, что это расследование Мюллера никогда не завершится, по крайней мере пока Трамп в Балом доме.
vedma2017 25 июля 2018 | 23:04
ilyache:
Встреча никогда не состоится, потому что расследование Мюллера, единственное, чем может закончиться - только импичментом Трампу.
ilyache 25 июля 2018 | 23:18
vedma2017:
Увидим.
Так как уже какие-то слабые обвинения были Мюллером сделаны, скорее всего это будет полный провал, уж за столько времени если ничего не выяснили.
drgonish 25 июля 2018 | 22:48
[Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года]
Вместо этого он встретится с Петро Порошенко 100500 раз.
Смотрите, как бы Путен не стал встречаться с лидером Китая на регулярной основе.
palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:52
drgonish:
Сердцу ни прикажешь., пускай хоть с ифиёпом ваш Путин встречается. Систематически.
andreyfilippov 25 июля 2018 | 22:50
Т.е Трампутин отложил свою встречу с Простопутиным навсегда?
kaplan911 25 июля 2018 | 22:52
Писец подкрадывается незаметно.
Официально объявили о встрече осенью.......а теперь.....ждите.
Ваш черёд не настал.
Это хуже оплеухи......Трамп просто играет с Путиным.......в кошки-мышки.
antimalin 25 июля 2018 | 23:13
kaplan911: Официально объявили о встрече осенью.......а теперь.....ждите.
/////////
Никто ничего официально не объявлял и не подтверждал о встрече этой осенью.
Трамп лишь сделал заявление, что он бы хотел пригласить Путина осенью в Вашингтон.
И всё.
kaplan911 25 июля 2018 | 22:56
\\ Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года. \\
Что значит ХОЧЕТ?
Он хозяин положения (по - путински, по их понятиям....).
Вот и ставит его в угол.
Класс!!!
antimalin 25 июля 2018 | 23:20
kaplan911: Вот и ставит его в угол.
Класс!!!
////////
В чем "класс"?
Как можно отложить встречу, которая ни одной из сторон не была официально подтверждена, а высказывалась Трампом лишь как пожелание?
lager23 25 июля 2018 | 23:05
Очередной внешнеполитический "успех" плешекрысы, становится краеугольным камнем повальных неудач кремлеплядей!