\\ Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года. \\

Она должна пройти после того, как закончится расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, – передает агентство Рейтер.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как в США завершится охота на ведьм, связанная с Россией.

Поэтому мы согласились, что это будет после 1 января будущего года», — говорится в заявлении Болтона, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью этого года, и обсуждение подготовки визита уже началось.