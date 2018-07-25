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22:30, 25 июля 2018

Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года

Она должна пройти после того, как закончится расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, – передает агентство Рейтер.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как в США завершится охота на ведьм, связанная с Россией.

Поэтому мы согласились, что это будет после 1 января будущего года», — говорится в заявлении Болтона, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью этого года, и обсуждение подготовки визита уже началось.

Комментарии

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putin_itogy 25 июля 2018 | 22:37

Трамп, встреться с Ивановым..
---
Примаков перебросил Путина под Иванова С.
Именно гэбист Иванов С., генерал-полковник,
лучше всех знал Путина.
Иванов С. учился с Путиным в одном ВУЗе, в ЛГУ.
Потом вместе с ним работал в КГБ.
И по работе в Германии знал в Путина, как следует из этой статьи.
Он так и пошёл во власть, этот Путин дальше, в связке с Ивановым С., только главный в этой паре был Иванов С., всегда, а Путин подчинённым. Путин выполнял роль ширмы, буфера.
КГБ никогда за всю Историю не управляли майоры, только генералы.

patrikk_1 25 июля 2018 | 22:39

22:19
Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда возросло до 215. Об этом заявил директор городской больницы Фанди Джамуль.

alehan15274 25 июля 2018 | 22:42

а что кто-то всерьез рассчитывал, что царек из залупинска на задворках Европы попадет в столицу мира, да еще и в Белый дом и будет там стоять на балконе Линкольна??? ха-ха-ха:))) А не пошел бы он дрочить в присядку под боярышник!

palmcoast___ 25 июля 2018 | 23:00

alehan15274:

Даже не могу себе картинку представить; как это как это как это?..

antimalin 25 июля 2018 | 23:01

alehan15274: Так официального приглашения в Вашингтон и не было.
Было лишь неофициальное.
И не было ответа, принял ли это приглашение Путин.
Никаких двусторонних договоренностей о его визите этой осенью не было.
Так чего ты скачешь раньше времени?

sborisych 25 июля 2018 | 23:14

antimalin:
И не было ответа, принял ли это приглашение Путин.
===
А чё, типа, мог бы и не принять?

antimalin 25 июля 2018 | 23:24

sborisych: А чё, типа, мог бы и не принять?
///////////

Мог принять, а мог бы и не принять, естественно.
По срокам, по геополитической ситуации, по несовпадению графиков.

jidkov 25 июля 2018 | 23:19

antimalin, да не поедет он. Он про Норьегу знает...

minerr 25 июля 2018 | 23:01

alehan15274: в столицу мира,
///////

Ты имеешь ввиду Нью-Васюки?

navsegda 25 июля 2018 | 22:48

patrikk_1: Российский косяк , Путин же три раза уже ИГИЛ победил , оказывается соврал

drgonish 25 июля 2018 | 22:52

putin_itogy:

Это стихи или проза?

lager23 25 июля 2018 | 23:11

putin_itogy: Иванов дебил его сослали на защиту природы после "военной хитрости с птичкопадом".... всем правила семейка Ельцина, и именно она породила ещё большую "семейку гопников"

palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:39

С Ыном тоже откладывал. Как бы.

testmeter 25 июля 2018 | 22:43

palmcoast___: Ын всех ведьм уже отловил. На охоте

testmeter 25 июля 2018 | 22:41

"охота на ведьм, связанная с Россией" ///
Ведьм Захарову, Петренко (та шо с гнездом на голове), Мизулину, Матвиенко и Яровую отлавливают?

ilyache 25 июля 2018 | 22:47

Что то мне подсказывает, что это расследование Мюллера никогда не завершится, по крайней мере пока Трамп в Балом доме.

vedma2017 25 июля 2018 | 23:04

ilyache:
Встреча никогда не состоится, потому что расследование Мюллера, единственное, чем может закончиться - только импичментом Трампу.

ilyache 25 июля 2018 | 23:18

vedma2017:
Увидим.
Так как уже какие-то слабые обвинения были Мюллером сделаны, скорее всего это будет полный провал, уж за столько времени если ничего не выяснили.

drgonish 25 июля 2018 | 22:48

[Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года]

Вместо этого он встретится с Петро Порошенко 100500 раз.
Смотрите, как бы Путен не стал встречаться с лидером Китая на регулярной основе.

palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:52

drgonish:

Сердцу ни прикажешь., пускай хоть с ифиёпом ваш Путин встречается. Систематически.

andreyfilippov 25 июля 2018 | 22:50

Т.е Трампутин отложил свою встречу с Простопутиным навсегда?

kaplan911 25 июля 2018 | 22:52

Писец подкрадывается незаметно.
Официально объявили о встрече осенью.......а теперь.....ждите.
Ваш черёд не настал.
Это хуже оплеухи......Трамп просто играет с Путиным.......в кошки-мышки.

antimalin 25 июля 2018 | 23:13

kaplan911: Официально объявили о встрече осенью.......а теперь.....ждите.
/////////

Никто ничего официально не объявлял и не подтверждал о встрече этой осенью.
Трамп лишь сделал заявление, что он бы хотел пригласить Путина осенью в Вашингтон.
И всё.

kaplan911 25 июля 2018 | 22:56

\\ Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года. \\

Что значит ХОЧЕТ?
Он хозяин положения (по - путински, по их понятиям....).
Вот и ставит его в угол.
Класс!!!

antimalin 25 июля 2018 | 23:20

kaplan911: Вот и ставит его в угол.
Класс!!!
////////

В чем "класс"?
Как можно отложить встречу, которая ни одной из сторон не была официально подтверждена, а высказывалась Трампом лишь как пожелание?

lager23 25 июля 2018 | 23:05

Очередной внешнеполитический "успех" плешекрысы, становится краеугольным камнем повальных неудач кремлеплядей!

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