Полузащитник сборной России Александр Головин улетает в Монте-Карло, где он подпишет контракт с клубом Монако
То, что Головин все-таки отправляется в Европу, стало понятно после того, как он не поехал с командой в Нижний Новгород, где ЦСКА сыграет матч на Суперкубок с московском Локомотивом. Портал Чемпионат.ком сообщает, что завтра Головин вылетит в княжество, где пройдет медосмотр и если он закончится успешно – подпишет контракт.
Монако выиграл борьбу за Головина у других грандов европейского футбола. Сперва главным претендентом на игрока был туринский Ювентус, но ЦСКА требовал больше, чем Старая Синьора в состоянии была заплатить, потом среди соискателей появился Челси и ЦСКА решил предоставить футболисту возможность самому выбирать, где он продолжит карьеру. Между тем Монако был готов отдать за Головина 30 миллионов евро и даже увеличить сумму,
После подписания контракта Головин вернется в Москву с тем, чтобы принять участие во встрече Президента России Влидимира Путина с национальной командой
Комментарии3
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vis_a_vis 25 июля 2018 | 22:20
\\ После подписания контракта Головин вернется в Москву с тем, чтобы принять участие во встрече Президента России Влидимира Путина с национальной командой //
Мечта российского патриота - жить в Монте-Карло... ну и в Россию приезжать, если в Кремль приглашают.
ded64 25 июля 2018 | 22:24
Кое как нашли несколько более менее футболистов в сборную и те разбегаются в разные стороны...
igorrrpadlowitchs 25 июля 2018 | 23:03
ded64: через год уже будет сидеть на скамейке запасных! А может и раньше!