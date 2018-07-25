Полузащитник сборной России Александр Головин улетает в Монте-Карло, где он подпишет контракт с клубом Монако

То, что Головин все-таки отправляется в Европу, стало понятно после того, как он не поехал с командой в Нижний Новгород, где ЦСКА сыграет матч на Суперкубок с московском Локомотивом. Портал Чемпионат.ком сообщает, что завтра Головин вылетит в княжество, где пройдет медосмотр и если он закончится успешно – подпишет контракт.

Монако выиграл борьбу за Головина у других грандов европейского футбола. Сперва главным претендентом на игрока был туринский Ювентус, но ЦСКА требовал больше, чем Старая Синьора в состоянии была заплатить, потом среди соискателей появился Челси и ЦСКА решил предоставить футболисту возможность самому выбирать, где он продолжит карьеру. Между тем Монако был готов отдать за Головина 30 миллионов евро и даже увеличить сумму,

После подписания контракта Головин вернется в Москву с тем, чтобы принять участие во встрече Президента России Влидимира Путина с национальной командой