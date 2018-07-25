Штаб действующего мэра Москвы Сергея Собянина открестился от матерных роликов с призывом прийти на выборы
Его представители подали жалобу в Мосгоризбирком.
У тех, кто обвиняет предвыборную команду Собянина в создании матерных роликов, нет доказательств, уверяет глава штаба действующего мэра Константин Ремчуков. В интервью «Интерфаксу» он рассказал, что жалоба в Мосгоризрбиком связана с требованием разобраться в ситуации с появившимся видео. Сам же штаб Собянина, по словам Ремчукова, занимается общением с москвичами, а не размещением в интернете вирусных роликов, которые он назвал «безвкусицей».
Напомним, агитационное видео с нецензурной лексикой под названием «Когда тебе не все равно» появилось в десятках сообществ в соцсетях в понедельник. Его герои под песню рэпера ST говорят, что им не все равно на свежие продукты, широкие тротуары и новые парки. В конце ролика они призывают прийти на выборы мэра Москвы 9 сентября. Кто разместил это видео, неизвестно. Соцсеть «ВКонтакте» позднее удалила нецензурный ролик в ряде сообществ после жалобы рэпера ST, он же Александр Пономарев, на незаконное использование его композиции.
В начале июня в интернете появился ролик, где Москва названа «любовницей Собянина». В нем говорилось об успехах столичного мэра на своем посту.
Комментарии7
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kir_pich_101 25 июля 2018 | 22:09
-Бл...дь, да не мы это!
Ответили в Мэрии...
kottigr1 25 июля 2018 | 22:15
Ролики подкинул Обама..
Приходите голосовать за Родину .. Мать вашу.. !
wuwer 25 июля 2018 | 22:25
))) Это не мы...это нанятые гопники рамсы попутали
А так мы завсегда культурные...тока иногда....про Парижскую Богомать
nata_roo 25 июля 2018 | 22:25
Респект Кремлю! Как и в 13-м году, Кремль сейчас прессует оленевода перед выборами. Первая волна прессования была с Реновацией. Вторая - с казаками. Теперь вот третья - с фейковыми пробросами. Кремль изобретателен и разнообразен. Интересно, с четвертой волной набросит ли Кремль на Семеныча Алешу, как это было в 13-м?
vlastimil_popogrebski 25 июля 2018 | 22:56
nata_roo: такое подковерье, поверьте выше уровня понимания даже талантливых оленеводов
deda_cuki_danki 25 июля 2018 | 22:54
Думается что в сша за такие провокации яйца оторвали бы на раз , а все вонючие эховские гопники во главе с лохматым быдлом лет по 10 бы себе обеспечили . Не понимаю почему Путин жалеет эти куски говна
piter_ug 25 июля 2018 | 23:05
Зачем мат?
Можно же и без мата - москвичи, придите на выборы! Воссоедините тундру и оленевода!