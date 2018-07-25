Штаб действующего мэра Москвы Сергея Собянина открестился от матерных роликов с призывом прийти на выборы

Его представители подали жалобу в Мосгоризбирком.

У тех, кто обвиняет предвыборную команду Собянина в создании матерных роликов, нет доказательств, уверяет глава штаба действующего мэра Константин Ремчуков. В интервью «Интерфаксу» он рассказал, что жалоба в Мосгоризрбиком связана с требованием разобраться в ситуации с появившимся видео. Сам же штаб Собянина, по словам Ремчукова, занимается общением с москвичами, а не размещением в интернете вирусных роликов, которые он назвал «безвкусицей».

Напомним, агитационное видео с нецензурной лексикой под названием «Когда тебе не все равно» появилось в десятках сообществ в соцсетях в понедельник. Его герои под песню рэпера ST говорят, что им не все равно на свежие продукты, широкие тротуары и новые парки. В конце ролика они призывают прийти на выборы мэра Москвы 9 сентября. Кто разместил это видео, неизвестно. Соцсеть «ВКонтакте» позднее удалила нецензурный ролик в ряде сообществ после жалобы рэпера ST, он же Александр Пономарев, на незаконное использование его композиции.

В начале июня в интернете появился ролик, где Москва названа «любовницей Собянина». В нем говорилось об успехах столичного мэра на своем посту.