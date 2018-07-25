Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года...

Она должна пройти после того, как закончится федеральное расследование о связях Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в американские выборы. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, – передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью этого года, и обсуждение подготовки визита уже началось.