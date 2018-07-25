Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года
Она должна пройти после того, как закончится федеральное расследование о связях Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в американские выборы. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, – передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью этого года, и обсуждение подготовки визита уже началось.
Комментарии33
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taglit 25 июля 2018 | 22:08
обделался Трамп на встрече..., - теперь отмазывается! Трампу все подготовили для встречи, но тупая самоуверенность его подвела....
kottigr1 25 июля 2018 | 22:13
taglit: Как перевести с английского "fuck you" на русский язык ?
Примерно так :
"Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года."
danko1 25 июля 2018 | 22:15
kottigr1: Очередной облом.
Но в Кремле могут и порадоваться.
Если эта встреча ничего, кроме позора и новых санкций не принесла, то и от следующей ждать нечего.
Ничего хорошего при этом узурпаторе-царе ждать не стоит.
gordy 25 июля 2018 | 22:17
@Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года@
La Donna e mobile?
patrikk_1 25 июля 2018 | 22:20
Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года...
И хочется, и колется, и мамка не велит.
kottigr1 25 июля 2018 | 22:21
patrikk_1: Короче поматросил Трамп Владимира Владимировича Россию, а жениться отказывается..
patrikk_1 25 июля 2018 | 22:28
kottigr1:
В.Путин - король мира. Ему не нужно с кем-либо встречаться, чтобы быть президентом Путиным, эти встречи с твиттерным Трампом, только компрометируют короля.
edyunia 25 июля 2018 | 22:33
patrikk_1: \\В.Путин - король мира. Ему не нужно с кем-либо встречаться\\
Да и зелен этот виноград.
patrikk_1 25 июля 2018 | 22:36
edyunia:
Да уж, с толстожопым алкоголиком его не сравнить, тот заплатил 400 тысяч долларов, чтобы встретиться с Трампом возле туалета.
edyunia 25 июля 2018 | 22:45
patrikk_1: \\Да уж, с толстожопым алкоголиком его не сравнить\\
Твои больные фантазии оставь при себе. ШАЛУН!
patrikk_1 25 июля 2018 | 22:51
edyunia:
Би-би-си: Порошенко заплатил до 600 тысяч долларов за встречу с Трампом, потому что хотел «что-то похожее на переговоры»...
edyunia 25 июля 2018 | 22:55
patrikk_1: \\Би-би-си\\
Баба бабе сказала. Извращенец, мне пофиг чужие деньги, да и речь была о другом.
hunterhead 25 июля 2018 | 22:50
patrikk_1: "Да уж, с толстожопым алкоголиком его не сравнить, тот заплатил 400 тысяч долларов, чтобы встретиться с Трампом возле туалета."
А ты случайно дрочил в этом туалете, Педрик? :-D
navsegda 25 июля 2018 | 22:45
patrikk_1: Если Путин король мира , то где деньги Зин ? Где дороги ?Где промышленность ? У тебя всё импортное , где российское ?
patrikk_1 25 июля 2018 | 22:48
navsegda:
А в Америке нет импорта, там всё американское или всё китайское, европейское и японское? Тупой ты какой.
nowyrusic 25 июля 2018 | 23:01
patrikk_1: педя, в СЛША действительно почти все, кроме юдешевого ширпотреба, американское.
Авто, эдлектроника, самолеты , строительная техника. Все.
и в России все американское, все перечисленное. Ну и китайский ширпотреб тоже.
hunterhead 25 июля 2018 | 22:48
patrikk_1: "В.Путин - король мира."
Ага, голый король мира...:-D
cmacuk_kaymckuu 25 июля 2018 | 22:20
Отпустило Донни.
tiridas 25 июля 2018 | 22:48
kottigr1: Обе встречи инициировались USA. Последняя вроде бы срывается, также из-за действий Трампа. Для организации следующей ему придется ОЧЕНЬ ГРОМКО И НАСТОЙЧИВО приглашать Путина.
edyunia 25 июля 2018 | 22:52
tiridas: \\Обе встречи инициировались USA.\\
Встречи инициировались Трампом, который в отличии от РФии которая Путин, - не является США.
splin2 25 июля 2018 | 22:20
taglit: обделался Трамп на встрече.//
Теперь уж и не понять, кто обделался больше и на чьей стороне теперь мяч.)))
zurich_106 25 июля 2018 | 22:24
Майк Помпео сейчас отчитывается перед сенаторами за проделки Трампа в Хельсиники, Трансляция в прямом эфире на канале "Настоящее время". Все идет к тому, что Трамп не дотянет до следующего года.
nowyrusic 25 июля 2018 | 22:09
Опять облом, опять облом и враги кругом.
Подвел друг Трамп, ох подвел. Просто в душу плюнул.
Но с другой стороны не под импичмент же ему идти.
splin2 25 июля 2018 | 22:24
nowyrusic: Просто в душу плюнул. //
Неделю поматросил и бросил.))
s_talker002 25 июля 2018 | 22:10
Следующая встреча будет в Крыму,
navsegda 25 июля 2018 | 22:14
s_talker002: В Крым ездят только нищеброды и лузеры , сервиса нет , море с какашками , сам там встречайся
hunterhead 25 июля 2018 | 22:53
s_talker002: "Следующая встреча будет в Крыму,"
С вождями племен Вануату и Науру...:-D
sadda 25 июля 2018 | 22:13
Поглумился Трамп над Воффкой.
weeta 25 июля 2018 | 22:15
Да наш же уже намылился.
mazeno 25 июля 2018 | 22:15
шо такое, я ящик боярышника и три банки кильки в томате заказал под встречу... уки...
svoi216 25 июля 2018 | 22:33
Одумался бедолага или однопартийцы мозги вправили.
symphony 25 июля 2018 | 23:12
У Трампа на неделе семь пятниц.
ramun 25 июля 2018 | 23:19
Хотел бы президент США делать чего он хочет,только не может.У него Демократия.
А вот в России все делают то чего президент хочет и думают,что они сами этого хотят.
Пока их нагайками не стегают на митингах,охраняемые ментами бандиты.