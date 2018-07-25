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22:03, 25 июля 2018

Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года

Она должна пройти после того, как закончится федеральное расследование о связях Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в американские выборы. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, – передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью этого года, и обсуждение подготовки визита уже началось.

Комментарии

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taglit 25 июля 2018 | 22:08

обделался Трамп на встрече..., - теперь отмазывается! Трампу все подготовили для встречи, но тупая самоуверенность его подвела....

kottigr1 25 июля 2018 | 22:13

taglit: Как перевести с английского "fuck you" на русский язык ?
Примерно так :
"Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года."

danko1 25 июля 2018 | 22:15

kottigr1: Очередной облом.
Но в Кремле могут и порадоваться.
Если эта встреча ничего, кроме позора и новых санкций не принесла, то и от следующей ждать нечего.
Ничего хорошего при этом узурпаторе-царе ждать не стоит.

gordy 25 июля 2018 | 22:17

@Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года@


La Donna e mobile?

patrikk_1 25 июля 2018 | 22:20

Президент США хочет отложить встречу с президентом России до следующего года...

И хочется, и колется, и мамка не велит.

kottigr1 25 июля 2018 | 22:21

patrikk_1: Короче поматросил Трамп Владимира Владимировича Россию, а жениться отказывается..

patrikk_1 25 июля 2018 | 22:28

kottigr1:

В.Путин - король мира. Ему не нужно с кем-либо встречаться, чтобы быть президентом Путиным, эти встречи с твиттерным Трампом, только компрометируют короля.

edyunia 25 июля 2018 | 22:33

patrikk_1: \\В.Путин - король мира. Ему не нужно с кем-либо встречаться\\
Да и зелен этот виноград.

patrikk_1 25 июля 2018 | 22:36

edyunia:

Да уж, с толстожопым алкоголиком его не сравнить, тот заплатил 400 тысяч долларов, чтобы встретиться с Трампом возле туалета.

edyunia 25 июля 2018 | 22:45

patrikk_1: \\Да уж, с толстожопым алкоголиком его не сравнить\\
Твои больные фантазии оставь при себе. ШАЛУН!

patrikk_1 25 июля 2018 | 22:51

edyunia:

Би-би-си: Порошенко заплатил до 600 тысяч долларов за встречу с Трампом, потому что хотел «что-то похожее на переговоры»...

edyunia 25 июля 2018 | 22:55

patrikk_1: \\Би-би-си\\
Баба бабе сказала. Извращенец, мне пофиг чужие деньги, да и речь была о другом.

hunterhead 25 июля 2018 | 22:50

patrikk_1: "Да уж, с толстожопым алкоголиком его не сравнить, тот заплатил 400 тысяч долларов, чтобы встретиться с Трампом возле туалета."

А ты случайно дрочил в этом туалете, Педрик? :-D

(комментарий скрыт)

navsegda 25 июля 2018 | 22:45

patrikk_1: Если Путин король мира , то где деньги Зин ? Где дороги ?Где промышленность ? У тебя всё импортное , где российское ?

patrikk_1 25 июля 2018 | 22:48

navsegda:

А в Америке нет импорта, там всё американское или всё китайское, европейское и японское? Тупой ты какой.

nowyrusic 25 июля 2018 | 23:01

patrikk_1: педя, в СЛША действительно почти все, кроме юдешевого ширпотреба, американское.
Авто, эдлектроника, самолеты , строительная техника. Все.
и в России все американское, все перечисленное. Ну и китайский ширпотреб тоже.

hunterhead 25 июля 2018 | 22:48

patrikk_1: "В.Путин - король мира."

Ага, голый король мира...:-D

cmacuk_kaymckuu 25 июля 2018 | 22:20

Отпустило Донни.

tiridas 25 июля 2018 | 22:48

kottigr1: Обе встречи инициировались USA. Последняя вроде бы срывается, также из-за действий Трампа. Для организации следующей ему придется ОЧЕНЬ ГРОМКО И НАСТОЙЧИВО приглашать Путина.

edyunia 25 июля 2018 | 22:52

tiridas: \\Обе встречи инициировались USA.\\
Встречи инициировались Трампом, который в отличии от РФии которая Путин, - не является США.

splin2 25 июля 2018 | 22:20

taglit: обделался Трамп на встрече.//

Теперь уж и не понять, кто обделался больше и на чьей стороне теперь мяч.)))

zurich_106 25 июля 2018 | 22:24

Майк Помпео сейчас отчитывается перед сенаторами за проделки Трампа в Хельсиники, Трансляция в прямом эфире на канале "Настоящее время". Все идет к тому, что Трамп не дотянет до следующего года.

nowyrusic 25 июля 2018 | 22:09

Опять облом, опять облом и враги кругом.

Подвел друг Трамп, ох подвел. Просто в душу плюнул.
Но с другой стороны не под импичмент же ему идти.

splin2 25 июля 2018 | 22:24

nowyrusic: Просто в душу плюнул. //

Неделю поматросил и бросил.))

s_talker002 25 июля 2018 | 22:10

Следующая встреча будет в Крыму,

navsegda 25 июля 2018 | 22:14

s_talker002: В Крым ездят только нищеброды и лузеры , сервиса нет , море с какашками , сам там встречайся

hunterhead 25 июля 2018 | 22:53

s_talker002: "Следующая встреча будет в Крыму,"

С вождями племен Вануату и Науру...:-D

sadda 25 июля 2018 | 22:13

Поглумился Трамп над Воффкой.

weeta 25 июля 2018 | 22:15

Да наш же уже намылился.

mazeno 25 июля 2018 | 22:15

шо такое, я ящик боярышника и три банки кильки в томате заказал под встречу... уки...

svoi216 25 июля 2018 | 22:33

Одумался бедолага или однопартийцы мозги вправили.

symphony 25 июля 2018 | 23:12

У Трампа на неделе семь пятниц.

ramun 25 июля 2018 | 23:19

Хотел бы президент США делать чего он хочет,только не может.У него Демократия.
А вот в России все делают то чего президент хочет и думают,что они сами этого хотят.
Пока их нагайками не стегают на митингах,охраняемые ментами бандиты.

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