Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Об этом пишет газета Ведомости. Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы выплаты начались со следующего года.
Проект Минтруда, предполагающий уголовную ответственность работодателей за увольнение людей пенсионного возраста, не соответствует реалиям рыночной экономики. Такое мнение высказал в эфире нашей радиостанции член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.
Он отметил, что в частной экономике найдется множество способов обойти проект в том числе путем давления на работника, заставляя его подписать заявление об уходе по собственному желанию.
По мнению Евгения Гонтмахера, работодателей необходимо стимулировать путем освобождения их от налогов на прибыль или трат на переобучение работников, а не угрожать им.
Комментарии19
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kp6ic 25 июля 2018 | 22:08
да уж. получается, что лучше увольнять, пока еще не старый. хлопот в будущем меньше будет. лол.
uhovostro 25 июля 2018 | 22:09
Идиоты! Да теперь ни один работодатель не возьмёт на работу человека, близкого к этому предпенсионному возрасту. И увольнять будут людей, подбирающихся к этому возрасту...
malanoff 25 июля 2018 | 23:08
uhovostro: Увольнять будут очень быстро , пока закон не приняли.
stebinmaku 25 июля 2018 | 22:15
- Я может, только жить начинаю — на предпенсию перехожу… /Новый почтальон Печкин/
palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:15
Во Флориде справедливость., чуть пасть раскрыл "незаменимый работник" на хозяина, под зад пинка и на улицу, безо всяких объяснений. Зато к следующему прийдет шелковый.
kottigr1 25 июля 2018 | 22:18
palmcoast___: А если работодатель вдруг выгонит работника негра-гея ?.. Кому хуже будет ?
Вот и Министерство труда РФ хочет приравнять в РФ людей предпенсионного возраста к американским неграм-геям...
palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:26
kottigr1:
Про черных и геев это миф, во всяком случае во Флориде - той же ногой под зад. Черному не одному доводилось, геев не было. Хота была одна чернокожая тетка, с которой лет 5 проработали и человек хороший. От цвета вообще ничего не зависит. Лично я его давно не вижу.
palmcoast___ 25 июля 2018 | 22:36
kottigr1:
Я к чему такой пост написал, тема в масть; у нас работают две бабки, как я их в шутку называю, одной 56 другой 60. Работают как лошади, но молодая кобыла начала бузить последнии две недели., то перднит не тем, то отрыгнет пакостью, а та что постарше, ей поддакивает гнусным ржанием. Но сегодня была развязка - заднюю включили старые клячи., кому они тут нужны, чтобы на расхват, и где они найдут $14 в час..
pusin_patriot 25 июля 2018 | 22:26
Ну мужики, вы чего?
У нас на следующий день на лампах накаливания написали 99 Ватт, после запрета соток.
Просто будут увольнять пред-предпенсионного возраста, какой предел там будет назначен для "предпенсионного", допустим в 55, перестраховываясь и на всякий случай.
А потом госникам на это всегда будет положить прибором. Там и сейчас самые существенные нарушения ТК РФ. Потому что вся верхушка в кормушке, а суды - российские. Жалуйся, "чё", если "дурак" или жить надоело, на свободе как минимум. Нарисут хищение какое если будет особо упираться, для примера.
viktorova 25 июля 2018 | 22:30
Самое идиотское предложение, которое можно сделать. Теперь предпенсов вообще никуда не возьмут.
angrew 25 июля 2018 | 22:30
Т.е. "пенсию" теперь будет платить Работодатель?
viktorova 25 июля 2018 | 22:33
Я понял. Это они себя защищают. Чиновников, депутатов и госслужащих. Чтоб до смерти на должностях «работать».
Нормальная идея. Ни х@ра делать не надо. Все равно не уволят.
georgadvokat 25 июля 2018 | 22:42
Просто какие-то одномерные дураки - чуть что, так уголовную ответственность вводят. Нельзя доверять власть гэбистам. Может за бездетность ввести, чтобы демографию подправить?
stanislav1975 25 июля 2018 | 22:44
Тут надо действовать очень осторожно, и всё хорошо просчитать. Потому что если размер взятки трудовому инспектору превысит стоимость заказа сотрудника килеру, то невидимая рука рынка может так отрегулировать, что много детишек останутся без дедов и прадедов.
vadimp 25 июля 2018 | 22:45
Не надо ввести уголовную ответственность чиновникам (и Минтруда тоже) за идиотские предложения.
putn_pnh 25 июля 2018 | 22:54
Хотят повесить дармоедов на работодателя)) А дармоеды появятся сразу после принятия закона.
malanoff 25 июля 2018 | 23:06
Министерство труда разжигает гражданскую войну между предпринимателями и молодыми стариками до 80-ти лет.
symphony 25 июля 2018 | 23:17
На пенсию позже, а приём на работу закончится раньше. Образуется ловушка.
kaplan911 25 июля 2018 | 23:27
Пенсов надо убивать.
Это основной тезис пенсионной "реформы".