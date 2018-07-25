Министерство труда предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Об этом пишет газета Ведомости. Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы выплаты начались со следующего года.

Проект Минтруда, предполагающий уголовную ответственность работодателей за увольнение людей пенсионного возраста, не соответствует реалиям рыночной экономики. Такое мнение высказал в эфире нашей радиостанции член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Он отметил, что в частной экономике найдется множество способов обойти проект в том числе путем давления на работника, заставляя его подписать заявление об уходе по собственному желанию.

По мнению Евгения Гонтмахера, работодателей необходимо стимулировать путем освобождения их от налогов на прибыль или трат на переобучение работников, а не угрожать им.