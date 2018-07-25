Полузащитник российской сборной и ЦСКА Александр Головин подпишет 5-летний контракт с футбольным клубом «Монако»

Об этом сообщает «Спорт Экспресс». «Монако» выиграл борьбу за Головина у других крупных клубов, в числе которых были туринский «Ювентус», а также «Челси». В ЦСКА заявили, что предоставят футболисту самому выбирать, где он продолжит карьеру. «Монако» готов заплатить за Головина 30 миллионов евро и даже увеличить эту сумму.