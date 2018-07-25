Полузащитник российской сборной и ЦСКА Александр Головин подпишет 5-летний контракт с футбольным клубом «Монако»
Об этом сообщает «Спорт Экспресс». «Монако» выиграл борьбу за Головина у других крупных клубов, в числе которых были туринский «Ювентус», а также «Челси». В ЦСКА заявили, что предоставят футболисту самому выбирать, где он продолжит карьеру. «Монако» готов заплатить за Головина 30 миллионов евро и даже увеличить эту сумму.
Комментарии2
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wuwer 25 июля 2018 | 21:48
Ну теперь можно с чистой совестью зависать в кабаке при казино...типа, нас родной мяченогец пригласил поужинать
nowyrusic 25 июля 2018 | 22:06
wuwer: Как же залетел "Монако", хотя мне не жалко денег Рыболовлева. Но российские футболеры практически никогда хорошей игры в западных клубах не показывали.
Головин вряд ли будет исключением.