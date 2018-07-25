Онлайн-магазин Плеер.ру возобновил свою работу
Об этом сообщается на его сайте. Магазин перестал работать в понедельник. При этом сообщалось, что в его офисе прошли обыски, а на сайте ФНС появилось сообщение, что налоговая служба и ФСБ пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. Его название не раскрывалось.
Комментарии1
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neon999 25 июля 2018 | 22:24
Силовикам захотелось кого-то пограбить.
А если бы кто-нибудь стал сопротивляться - то посадили бы.
Таким историям нет числа. Государство - воровское.