Онлайн-магазин Плеер.ру возобновил свою работу

Об этом сообщается на его сайте. Магазин перестал работать в понедельник. При этом сообщалось, что в его офисе прошли обыски, а на сайте ФНС появилось сообщение, что налоговая служба и ФСБ пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. Его название не раскрывалось.