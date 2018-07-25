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21:32, 25 июля 2018

Магаданского блогера приговорили к 7-ми годам колонии за публикации в социальной сети

Александра Юдина признали виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, — сообщает «ОВД-инфо». Что именно он писал, не уточняется.
Это рекордный срок из тех, что получали ранее осужденные по этой статье.

Комментарии

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ura_123 25 июля 2018 | 21:39

С использованием интернета! Попёрло у православных)))

blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 21:42

Довы*бывался писака. Сослать его в Магадан!

kottigr1 25 июля 2018 | 21:48

blinorozhiy_chmo: Всё что нужно знать о путинской РФ...
50 000 рублей штрафа менту за убийство невинного человека и 7 лет лагерей простому человеку за слова..

varangian2011 25 июля 2018 | 21:39

Чтобы он не написал, давать 7 лет реально за написанное оправдание чего-то.... Они там в конец ебн..сь что-ли?

kottigr1 25 июля 2018 | 21:40

Блогеру из Магадана уже нечего бояться.. Ведь дальше Родины его все равно не посадят.

wuwer 25 июля 2018 | 21:56

kottigr1: Ой-йой-йой...там смотря какая гнида будет надзирать..
как-то нарвался на участкового в Красноярском крае...
слава богу, рядом из госхрана совместно командировочный оказался ( с корочками)...
а то пропал бы во глубине сибирских руд..а так морду набили и погоны сорвали сволочи местной

sadda 25 июля 2018 | 21:48

А Поклонская все уверяет что у нас не 37-ой год... Няшка она и есть Няшка, тупая и продажная.

gregor 25 июля 2018 | 21:53

Страна непуганых вертухаев ,после селекции упыря сталина .
Генофонд большинства .

ramun 25 июля 2018 | 22:13

Все,абсолютно все хотят у себя российского правосудия!Самого справедливого в мире!
Прекрасен русский мир!Ура!!!

neon999 25 июля 2018 | 22:18

И после этого кто-то имеет наглость говорить, что в России существует свобода слова.

angrew 25 июля 2018 | 22:37

В конце декабря 2016 года 41-летний мужчина распивал спиртные напитки. Мать завязала ссору с ним, после чего она взяла топор и нанесла сыну около 30 ударов. Сразу же после убийства женщина решила скрыть все следы преступления. Она вместе со своим супругом закопала тело на окраине села....
Суд приговорил женщину к восьми годам колонии общего режима....
Источник: https://inforeactor.ru/104159-v-belgorodskoi-oblasti-zhenshina-ubiv-svoego-syna-zakopala-ego-telo

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