Магаданского блогера приговорили к 7-ми годам колонии за публикации в социальной сети
Александра Юдина признали виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, — сообщает «ОВД-инфо». Что именно он писал, не уточняется.
Это рекордный срок из тех, что получали ранее осужденные по этой статье.
Комментарии11
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ura_123 25 июля 2018 | 21:39
С использованием интернета! Попёрло у православных)))
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 21:42
Довы*бывался писака. Сослать его в Магадан!
kottigr1 25 июля 2018 | 21:48
blinorozhiy_chmo: Всё что нужно знать о путинской РФ...
50 000 рублей штрафа менту за убийство невинного человека и 7 лет лагерей простому человеку за слова..
varangian2011 25 июля 2018 | 21:39
Чтобы он не написал, давать 7 лет реально за написанное оправдание чего-то.... Они там в конец ебн..сь что-ли?
kottigr1 25 июля 2018 | 21:40
Блогеру из Магадана уже нечего бояться.. Ведь дальше Родины его все равно не посадят.
wuwer 25 июля 2018 | 21:56
kottigr1: Ой-йой-йой...там смотря какая гнида будет надзирать..
как-то нарвался на участкового в Красноярском крае...
слава богу, рядом из госхрана совместно командировочный оказался ( с корочками)...
а то пропал бы во глубине сибирских руд..а так морду набили и погоны сорвали сволочи местной
sadda 25 июля 2018 | 21:48
А Поклонская все уверяет что у нас не 37-ой год... Няшка она и есть Няшка, тупая и продажная.
gregor 25 июля 2018 | 21:53
Страна непуганых вертухаев ,после селекции упыря сталина .
Генофонд большинства .
ramun 25 июля 2018 | 22:13
Все,абсолютно все хотят у себя российского правосудия!Самого справедливого в мире!
Прекрасен русский мир!Ура!!!
neon999 25 июля 2018 | 22:18
И после этого кто-то имеет наглость говорить, что в России существует свобода слова.
angrew 25 июля 2018 | 22:37
В конце декабря 2016 года 41-летний мужчина распивал спиртные напитки. Мать завязала ссору с ним, после чего она взяла топор и нанесла сыну около 30 ударов. Сразу же после убийства женщина решила скрыть все следы преступления. Она вместе со своим супругом закопала тело на окраине села....
Суд приговорил женщину к восьми годам колонии общего режима....
Источник: https://inforeactor.ru/104159-v-belgorodskoi-oblasti-zhenshina-ubiv-svoego-syna-zakopala-ego-telo