Бывший первый зам.главы МЧС Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве

По данным следствия, он участвовал в продаже должности губернатора одного из регионов за миллион рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Как отмечается, Шляков действовал в группе, в которой кроме него состояли еще три человека. При этом генерал взял деньги, не имея возможности оказать обещанное содействие. Шлякова задержали в подмосковном поселке после обыска, который прошел в его доме. Расследованием занимается главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Получить официального комментария от МВД ТАСС пока не удалось.