Бывший первый зам.главы МЧС Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве
По данным следствия, он участвовал в продаже должности губернатора одного из регионов за миллион рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Как отмечается, Шляков действовал в группе, в которой кроме него состояли еще три человека. При этом генерал взял деньги, не имея возможности оказать обещанное содействие. Шлякова задержали в подмосковном поселке после обыска, который прошел в его доме. Расследованием занимается главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Получить официального комментария от МВД ТАСС пока не удалось.
Комментарии7
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iiivvvaaannn 25 июля 2018 | 21:57
кого удивили-то? Разве что Кужеветовича?
danko1 25 июля 2018 | 21:57
Смешно.
Должности начальников ЖЭКов дороже стоят.
Но вот то, что при развитом путинизме всё во власти продается и покупается, и что все в это верят, давая взятки, печальный факт.
И генералы сплошь воры и коррупционеры.
neon999 25 июля 2018 | 22:15
Как всегда, самое интересное на ЭМ замалчивают. Как давно этот зам стал «бывшим», - когда дело запахло керосином или уже давно ? Логично предположить, что начальник МЧС сбросил всю вину на своего зама, - эту версию прорабатывают ?
Эти разборки смог инициировать тот кого кинули ? При помощи каких силовых структур ?
pmasel 25 июля 2018 | 23:02
По словам источника, задержание произошло в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Источник добавил, что господин Шляков подозревается в нарушениях при строительстве и закупках для МЧС в 2013–2015 годах, когда он был первым заместителем главы министерства Владимира Пучкова.
wuwer 25 июля 2018 | 22:17
Вы это что пишите?
Губернаторов же назначает "наше всё"
И Куда взятка пошла?
ППЦ...лимон путину..и я ху.бернатор ....что, совсем обнищал на дворцах?
wuwer 25 июля 2018 | 22:20
wuwer: Отдолжите нищему учёному пару лимонов..хочу быть главою Мари Эл
sparky 25 июля 2018 | 23:05
Генерал-мошенников пруд пруди.
Генеральскую колонию придется открывать. С ординарцами для генералов в званиях майоров и подполковников.