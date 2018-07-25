Суд арестовал пятерых сотрудников ярославской колонии по делу о пытках заключенного Евгения Макарова
Заместителю начальника колонии по воспитательной работе Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа. За это время должны быть представлены дополнительные доказательства. Двое сотрудников колонии, Максим Яблоков и Сергей Ефремов, признали свою вину и написали явку с повинной. Еще один сотрудник, Игорь Богданов, заявил, что не узнаёт себя на видеозаписи, опубликованной «Новой газетой». Адвокат еще одного фигуранта дела, Алексея Бровкина, пожаловался, что видеозапись была получена от организации «Общественный вердикт», которая сотрудничает с иностранными компаниями. Об этом сообщает «Медиазона».
Комментарии8
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jetsam 25 июля 2018 | 21:40
@Еще один сотрудник, Игорь Богданов, заявил, что не узнаёт себя на видеозаписи@
как говорил Суходрищев "Опять в несознанку играем. Молодец."
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 21:51
Да.
А Женю Макарова - в лидеры российской оппозиции! Председателем партии ПОРНАС его, уголовника-рецидивиста!!
Свободу рецидивисту Макаровуууууууу!!!
Слава Макарову! Уголовнику слава!
"Я - Макаров."
danko1 25 июля 2018 | 22:01
Уже начали отмазывать этих садистов, используя процессуальные вопросы.
Ведь если одних наказать, то и других по всем колониям надо наказывать.
Так и вся преступная система ФСИН может развалиться, но этого не допустят.
serge_moro 25 июля 2018 | 22:05
blinorozhiy_chmo: Россия веками идет по круговой. Все повторяется в стране,если к власти приходит гебня с менталитетом своих прадедов,которые служили палачами у Сталина и Берии
olegleon 25 июля 2018 | 21:40
" не узнаёт себя на видеозаписи"
горизонт завален и свет не выставлен
prusol 25 июля 2018 | 21:40
А что, Калашникова на видео не было?
sprav77 25 июля 2018 | 21:46
А начальник где? Как обычно и всегда в России начальник ни чего не знает, что творится у него под носом. Был в загуле?
aswarsp 25 июля 2018 | 22:07
Задержали зама по воспитательной работе на целых 72 часа - это ж 3 суток, что за жестокость, ему же будет грустно и он не сможет в это время продолжать заниматься воспитательной работой! А что его коллега не узнал себя на видео - вполне закономерно! Он же добрый и честный, присягу давал - а тут такое...