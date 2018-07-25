Минтруда предлагает ввести ежегодную диспансеризацию сотрудников предпенсионного возраста за счет работодателя
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект плана по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан. Ввести новый порядок предполагается с января будущего года. Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести уголовное наказание для работодателей за увольнение сотрудников перед пенсией.
Комментарии30
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kottigr1 25 июля 2018 | 21:37
Минтруда предлагает ввести ежегодную диспансеризацию сотрудников предпенсионного возраста за счет работодателя
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Неужели налоги на медицину "слуги народа" уже разворовали, раз за них теперь придется отдуваться работодателям ?
olegleon 25 июля 2018 | 21:37
а эти чудилы в курсе, что работодатель платит взносы на ОМС?!
pusin_patriot 25 июля 2018 | 21:49
olegleon: Это работодатель платит за работника, в зависимости от его ЗП.
ЗП - 1 рубль, одна сумма отчислений.
ЗП 100 тысяч - уже другая.
Это налог на зарплату, отчисления с зарплаты, по сути работником. Просто у нас так оформили, чтобы эти отчисления проводились работодателем.
А так конечно было бы куда интереснее. Вот выдали крановщице Дуси, допустим, вместо 50 тыс рублей в московской, а 100 тысяч, на руки - на счет-карту. И в год у неё вышло 1 млн. 200 тыс.
А потом и перед апрелем налоговая такая, привет Дуся, вот для тебя квиточки с твоей ЗП, ОМС, пенсионка и прочее. А ну ка, давай ка с 1 200 тыс твоих на счетё перечисляй налогами 550 тысяч рублей, иначе в тюрьму.
И вот берет она такая и несет им в окошечко, или своими ручками в банкинге, хлоп и переводом в налоговую со своих личных 550 тысяч рублей, своих, подержавши их и понюхав.
И после этого читает такая коллективная Дуся, как там сперли, мерсов накупили, денег нет и держитесь, на самолетиках для собачки и сталинградки этажами и ... совершенно по другому будет она вопросы задавать, если вообще до вопросов дело будет доходить в таких случаях.
Это все прекрасно понимают, поэтому работодателем перечисляется дусиных 550 тысяч в год, работодателем :) Чтобы не понюхала Дуся своих кровных 550 тысяч перед сдачей государству :)))
kottigr1 25 июля 2018 | 21:55
pusin_patriot: И после этого читает такая коллективная Дуся..
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"Хомосоветикусам" срать на налоги.. Они делают вид что работают, а государство делает вид что им платит за их гарантированную нищету.. Так устроена Россия. Небольшие оазисы реального бизнеса с реальными трудовыми отношениями здесь составляют лишь статистическую погрешность..
pusin_patriot 25 июля 2018 | 22:00
kottigr1: В госкорпорациях наверное так и есть. Но у нас пока не всех ещё успели оГУПить, оПУМить да госкорпануть.
kottigr1 25 июля 2018 | 22:06
pusin_patriot: Вы посмотрите статистик кто и где работает в РФ.. Ужаснетесь.
prusol 25 июля 2018 | 21:37
Приятная новость для взрослых людей.
lager23 25 июля 2018 | 21:40
prusol: Саид, о чём ты?
prusol 25 июля 2018 | 21:50
lager23: Я понимаю, уважаемый гей, по кличке Лариса и с ником lager23, что Вы ищите "Саида", но я не могу Вам ничем помочь в этом. Я, наверное прямо сейчас, лучше отправлю все Ваши гейские перлы в полном объёме прямо господину Кадырову, и это, скорее всего, будет действенней для Вас. Может быть он найдёт Вам, гей по кличке Лариса и с ником, на этом сайте, lager23, так необходимого Вам сексуального партнёра с нетрадиционной ориентацией?
lager23 25 июля 2018 | 21:38
Зачем всё это и ради чего.... неужели ради "сегодняшнего дня" кремлепутов и плешекрысы?
glotov 25 июля 2018 | 21:41
Они счас такие обременения на работодателей пенсионеров навешают, что тех ни на какую работу брать не будут. Совсем.
income 25 июля 2018 | 22:06
glotov: В этом-то и задумка: человека нужно уморить в предпенсионном возрасте. Не?
eslichestno 25 июля 2018 | 21:41
Вообще вся эта т.н. пенсионная реформа - уголовщина, которая будет подкреплена новыми законами, нарушающими права как работодателя, так и работника предпенсионного возраста. На хрен вообще воду мутить? Лишь бы опять у народа деньги отнять на собственную процветающую жизнь? Твари!
ilja13 25 июля 2018 | 21:42
Разве что с одновременным ежегодным обследование руководства сего ведомства у психиатра.......да и не только этого......)))))))
alex55 25 июля 2018 | 21:44
Изначально бредовая идея порождает не менее бредовые альтернативы... Хотя как было бы хорошо, если бы наша правящая верхушка, от Президента до депутата, несли уголовную ответственность за антинародные законы....
vpoiskahdna 25 июля 2018 | 21:46
Значит работодатели будут избавляться от работников до того, как они вступят в "предпенсионный" возраст
ura_123 25 июля 2018 | 21:48
Чиновнички начали юзить на "булках" как собачка у которой глисты,предлагая варианты "смягчения" последствий "реформы'".
Ну почему только в этой несчастной стране народ выбирает себе в правители садистов?
"Была страна как страна и вдруг кругом дебилы!"(с) Брат-2
serjo1977 25 июля 2018 | 22:00
Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести уголовное наказание для работодателей за увольнение сотрудников перед пенсией.
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Нет на свете бОльшей беды, чем услужливые идиоты...
detul 25 июля 2018 | 22:03
А какой возраст считается предпенсионным ?? Сотрудники Минтруда прекрасно понимают, что человек, которого нельзя уволить (иначе уголовка), да еще ему надо оплачивать медосмотр (иначе уголовка), спокойно может даже на работу не ходить. .... и значит, к моменту наступления этого возраста, человек скорее всего окажется без работы. ... Но упрямо делают вид, что этого не будет. .... Иначе уволят уже их самих. А вот идея орумчанина, чтобы каждый сам платил налоги - очень хороша. И мороки с бухгалтерией меньше, и затраты на обслуживание пенсионных накоплений резко пойдут вниз.
kazachok984 25 июля 2018 | 22:05
Неужели эти тупые пиндумцы, не понимают, что как только они введут возрастной критерий предпенсионного возраста, то я как руководитель предприятия, не смотря на все заслуги работника, буду вынужден его уволить за год , до наступления этого самого предпенсионного возраста, чтобы в дальнейшем, не иметь никаких судов и претензий,
Никто не возьмет потом этих людей на работу! Зачем иметь геморой от государства!
Одним словом придумки (придурки), еще раз убеждаюсь
marina27 25 июля 2018 | 22:05
Ну кто-нибудь уже прекратит пусть этот законодательный понос!
ramun 25 июля 2018 | 22:05
Работодатели в восторге!!! Слава Труду!!! Ура!
Молодые специалисты в восторге!!!Позже сядешь,позже выйдешь!
angrew 25 июля 2018 | 22:06
"Такую мелочь как "пятого и двадцатого" (аванс и зарплату) можно было бы и домой, в постельку приносить". А.Райкин
jetsam 25 июля 2018 | 22:10
МЛЯТЬ! напишите петицию - пускай срочно МИДу выделят самолет и в аргентину за коксом!!!!!!!!!!!!
когда у них трясучка пошла - еще терпимо.
но тут уже Минтруд начало бить...
того и гляди - МО РФ начнет всемирную мобилизацию.
дайте нарикам кокс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а то они тут понапринимают законов...
weeta 25 июля 2018 | 22:12
Да чего мелочиться - обязать брать на работу только людей предпенсионного возраста, остальные пусть живут как умеют.
arkady1956 25 июля 2018 | 22:26
Ну так начнут увольнять по статьям....опоздал пару раз на пять минут и уже можно...можно подбросить чего нибудь или....да как угодно...Или какой я хозяин своей фирмы,если я в рамках..?..Да я если захочу кого уволить из своей собственной фирмы....и не смогу?Да бред,подброшу чего нибудь....Я это к тому,что все это хрень....и это всех работников касается кому год до пенсии и алкашей и прогульщиков и крадунов.....Значит всех кого раньше просто увольняли....будут увольнять через суд,полицию и прочие силовые ведомства.....Да все это хрень....моя фирма и я не смогу кого то уволить или не принять на работу?Да предприниматели создадут такие условия.....сами будем просить....увольте меня....
yurhip 25 июля 2018 | 22:31
Т.е. на самих пенсионеров, как я понял, они уже "положили". Значить скоро и на недопенсионеров тоже "положат".
sparky 25 июля 2018 | 22:35
Давайте больше бла-бла, еще больше. Тогда работников будут увольнят ДО достижения предпенсионного возраста, что не связываться с вашими угрозами уголовного преследования или дополнительными требованиями к работодателю.
Коли каждый житель России имеет медицинский полис, который выдает государство за счет страховых взносов, то государство и должно организовывать диспансеризацию, а не валить со своей дурной головы на другие.
shraer 25 июля 2018 | 22:37
всё жду новости, когда Минтруда предложит и хоронить "сотрудников предпенсионного возраста" за счёт работодателя..
soznatelni 25 июля 2018 | 22:37
Да чего уже там! Пусть работодатель и пенсию потом платит своему уже бывшему работнику! )))))
Следующий этап, это взять на содержание и семью бывшего работника, с закреплением этой семьи ха конкретным работодателем (ФЕОДАЛОМ)!)))))) А там и узаконить обязательную порку крепостных на конюшни три раза в неделю. Идеологическую обработку крепостных с установкой к послушанию господину в церквях по воскресениям!
Приплыли.