Минтруда предлагает ввести ежегодную диспансеризацию сотрудников предпенсионного возраста за счет работодателя

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект плана по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан. Ввести новый порядок предполагается с января будущего года. Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести уголовное наказание для работодателей за увольнение сотрудников перед пенсией.