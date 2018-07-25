Z Архив новостей новости
5 12 6 859
21:03, 25 июля 2018

Во Владимире вызвали в прокуратуру школьника Данилу Белякова, который участвовал в антикоррупционной акции 5-го мая

На подростка пожаловался зам.главы администрации Ленинского района Сергей Музыка. Чиновник заявил, что ребенок его оскорбил.

Беляков рассказал местному изданию «Довод», что на акции он слышал, как люди кричали, что Музыка – жулик. После этого он сам начал скандировать: «Кто такой Музыка?», а участники акции хором отвечали: «Жулик!». В прокуратуру подросток так и не явился. После этого ему позвонили полицейские и сказали, что в скором времени ожидается суд по заявлению чиновника.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tv_victim 25 июля 2018 | 21:09

Против коррупции - это экстремизм. Подрыв основ государственности.

sborisych 25 июля 2018 | 21:23

tv_victim:
Подрыв основ государственности
==
Дык так оно и есть- исключи(искорени) коррупцию, и режим рухнет на'хрен... Другое дело, что режим сам себя рушить не станет- и посему на это не посягнёт.

blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 21:34

Двоечнику, прогульщику и бездельнику Данилке-дурачку, видимо, родители-ал карлики не подсказали, сколько интересного есть в жизни: науки, искусства, спорт...
Вот он, бедолага, и ошивается где-попало, среди таких же, как он сам, но уже повзрослевших порнасовцев...

;-D

sborisych 25 июля 2018 | 21:18

Чиновник заявил, что ребенок его оскорбил
===
Ну так вызвал бы на дуэль, что ли- если ребёнок(!) его "оскорбил"..

vilingrad 25 июля 2018 | 21:21

Данила должен зарубить на носу- брать взятки в России- хорошо; возмущаться коррупцией- плохо.

mahnozlukka 25 июля 2018 | 21:21

-Ты что Данила Беляков, за беляков??((
-Отпустите дяденька, я за Красных Дьяволят
Как и весь наш пионерский отряд!!!

wuwer 25 июля 2018 | 21:21

Вообще мышей не ловит...надо брать пример с солнцеликого.....целовать всех в пупок, чтоб на митинг не пошёл
Сюжет по говноящику:
- Путин в госпитале: обожженный пацаненок: Мама!!!! меня дядя поцеловал.....хор хихикающих лизоблюдов

kottigr1 25 июля 2018 | 21:22

Разует, что в стаде "хомосоветикус" рождаются и разумные дети.. Вот их и нужно спасать.. Они пока ещё живые люди..

nina5497 25 июля 2018 | 21:23

Дожили... чиновник обиделся на подростка и судится с ним? Маразм закрепился... кретинизм тоже.

mag_1 25 июля 2018 | 21:28

да, в школе чиновника , наверное, не учили, что ябедничать нехорошо!!!!Просто позорище! и как он дальше собирается руководить?

sadda 25 июля 2018 | 21:31

Крысы путинские.

ivanov356 25 июля 2018 | 21:34

Явно у вора психика расшаталась, пора прекращать это делать,,, воровать

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8748 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 264 6 23794 20.07
Новости

Минстрой предложил обязать жителей многоквартирных домов платить за антитеррористическую защиту Из документа следует, что многоквартирные дома могут разделить по степени угрозы возможной атаки террористов…

5 69 6 7368
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 175 6 18722 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 75 6 11262 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 121 6 13643 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7248 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11021 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27318 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 39 6 5050 23.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Танки разрисованы как панки На месте Министерства обороны я бы, во-первых, страшно обиделся, а во-вторых, прислал бы патруль к музыкантам таких коллективов, как «Йорш» и проверил, служили они в армии или нет…

5 67 6 8733 17:47
Kкультура, минобороны, музыка, общество, политика
Новости

В Казани сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в молодых людей, на которых пожаловались из-за шума Это произошло минувшей ночью…

5 38 6 5009
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 42 6 5588 13:07
Kмузыка, общество, минобороны, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 116 6 16216 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Падение Гаваны Ещё вчера город был наш – брачно двуполый. Там вольно могли дышать Милонов с Мизулиной. И вот грянул переворот. В  Гавану опасно стало ездить. Над ней встала радуга…

5 94 6 13012 17:04
Kкуба, лгбт, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 113 6 16683 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество

Популярное за неделю

Новости

Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога Об этом сказал глава СПЧ Михаил Федотов…

5 31 6 31736
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 130783 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 264 6 23794 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 256 6 668892 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 395 6 446870 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7137114
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587680

Сегодня в эфире