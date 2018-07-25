Во Владимире вызвали в прокуратуру школьника Данилу Белякова, который участвовал в антикоррупционной акции 5-го мая

На подростка пожаловался зам.главы администрации Ленинского района Сергей Музыка. Чиновник заявил, что ребенок его оскорбил.

Беляков рассказал местному изданию «Довод», что на акции он слышал, как люди кричали, что Музыка – жулик. После этого он сам начал скандировать: «Кто такой Музыка?», а участники акции хором отвечали: «Жулик!». В прокуратуру подросток так и не явился. После этого ему позвонили полицейские и сказали, что в скором времени ожидается суд по заявлению чиновника.