Во Владимире вызвали в прокуратуру школьника Данилу Белякова, который участвовал в антикоррупционной акции 5-го мая
На подростка пожаловался зам.главы администрации Ленинского района Сергей Музыка. Чиновник заявил, что ребенок его оскорбил.
Беляков рассказал местному изданию «Довод», что на акции он слышал, как люди кричали, что Музыка – жулик. После этого он сам начал скандировать: «Кто такой Музыка?», а участники акции хором отвечали: «Жулик!». В прокуратуру подросток так и не явился. После этого ему позвонили полицейские и сказали, что в скором времени ожидается суд по заявлению чиновника.
Комментарии12
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tv_victim 25 июля 2018 | 21:09
Против коррупции - это экстремизм. Подрыв основ государственности.
sborisych 25 июля 2018 | 21:23
tv_victim:
Подрыв основ государственности
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Дык так оно и есть- исключи(искорени) коррупцию, и режим рухнет на'хрен... Другое дело, что режим сам себя рушить не станет- и посему на это не посягнёт.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 21:34
Двоечнику, прогульщику и бездельнику Данилке-дурачку, видимо, родители-ал карлики не подсказали, сколько интересного есть в жизни: науки, искусства, спорт...
Вот он, бедолага, и ошивается где-попало, среди таких же, как он сам, но уже повзрослевших порнасовцев...
;-D
sborisych 25 июля 2018 | 21:18
Чиновник заявил, что ребенок его оскорбил
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Ну так вызвал бы на дуэль, что ли- если ребёнок(!) его "оскорбил"..
vilingrad 25 июля 2018 | 21:21
Данила должен зарубить на носу- брать взятки в России- хорошо; возмущаться коррупцией- плохо.
mahnozlukka 25 июля 2018 | 21:21
-Ты что Данила Беляков, за беляков??((
-Отпустите дяденька, я за Красных Дьяволят
Как и весь наш пионерский отряд!!!
wuwer 25 июля 2018 | 21:21
Вообще мышей не ловит...надо брать пример с солнцеликого.....целовать всех в пупок, чтоб на митинг не пошёл
Сюжет по говноящику:
- Путин в госпитале: обожженный пацаненок: Мама!!!! меня дядя поцеловал.....хор хихикающих лизоблюдов
kottigr1 25 июля 2018 | 21:22
Разует, что в стаде "хомосоветикус" рождаются и разумные дети.. Вот их и нужно спасать.. Они пока ещё живые люди..
nina5497 25 июля 2018 | 21:23
Дожили... чиновник обиделся на подростка и судится с ним? Маразм закрепился... кретинизм тоже.
mag_1 25 июля 2018 | 21:28
да, в школе чиновника , наверное, не учили, что ябедничать нехорошо!!!!Просто позорище! и как он дальше собирается руководить?
sadda 25 июля 2018 | 21:31
Крысы путинские.
ivanov356 25 июля 2018 | 21:34
Явно у вора психика расшаталась, пора прекращать это делать,,, воровать