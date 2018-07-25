ЕСПЧ призвал Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь
ЕСПЧ также призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 73-й день. Он требует освободить украинских политических заключенных в России.
Комментарии7
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varangian2011 25 июля 2018 | 21:10
Если во время "голодовки" можно принимать поливитамины, глюкозу, капсулы рыбьего жира, то почему бы не голодать и с бутербродами с семгой?
patrikk_1 25 июля 2018 | 21:11
ЕСПЧ призвал Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь...
Проститутские фальшивые голодовки - это национальная забава проститутской нации.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 21:27
Один придурок-бандеровец с ряхой, не влезающей в экран тв, фальшиво "убит" на украине российскими спецслужбами, другой террорист-бандеровец, с ряхой не влезающей в экран тв, фальшиво голодает на калорийных харчах в России...
Мм-да...
Какие же они бандиты-бандеровцы ... ну да... другого слова не подберешь - проститутки. ))))
prusol 25 июля 2018 | 21:12
Тем более, что пафосный налёт, политическая поза и фарс этой голодовки давно потерпели фиаско.
lion64__2 25 июля 2018 | 21:13
Этот террорист по кличке "режиссёр" должен отбыть срок от звонка до звонка. На исторической родине либерастов таких "деятелей культуры" просто пускают в расход, а потом закапывают, завернув в свиную шкуру.
ematveev 25 июля 2018 | 21:24
Единственный международный орган, хоть худо-бедно похожий на суд ни коим образом не заявил о НЕВИНОВНОСТИ Сенцова, а просто попросил его прекратить голодовку.
А все почему? Потому что ЕСПЧ какой-никакой - а суд, и не может бросаться такими заявлениями.
А все остальные заявления о невиновности Сенцова - сделаны бухгалтерами, велосипедистами и прочими Ахеджаковыми.
Делайте выводы, господа либерасты.
sir_sar 25 июля 2018 | 21:31
ЕСПЧ решил первым спасти Сенцова от позора.