ЕСПЧ призвал Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь...

ЕСПЧ также призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 73-й день. Он требует освободить украинских политических заключенных в России.