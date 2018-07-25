Официальное обвинение в госизмене предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву
Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов. Он отметил, что его не допустили до процедуры предъявления обвинения. По версии следователей, Кудрявцев передал одной из стран НАТО закрытую информацию о технологиях, примененных в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Расследование касается событий 2013-го года. К нынешнему руководству института следствие вопросов не имеет, хотя после ареста Кудрявцева в ЦНИИмаш прошли обыски. Сообщается также, что завтра глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит институт и проведет оперативное совещание.
Комментарии4
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sokal123 25 июля 2018 | 21:12
Старик изменил Путину = Плохо дедушка сделал для вождя. Теперь не уйдет от расправы .
patrikk_1 25 июля 2018 | 21:14
Официальное обвинение в госизмене предъявлено 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву...
Это какой же мразью надо родится, чтобы стать жидобандеровской иудой?
nehoroshiy 25 июля 2018 | 21:19
И какая мотивация?Просто передал и сидел, ждал наручников?
wuwer 25 июля 2018 | 21:28
?4 года....учёный... не на дожитие....сволочь короче...
тут не знают как пенсионеров уконтропупить..
.на мерс начальнику пенсионного фонда для внучки нехватает..а этот на похлёбке еще чо-то шевелится