Стихийный сход граждан против планов строительства многоэтажного жилого комплекса компанией «Пик» проходит в Москве...

Количество несогласных уже превысило 300 человек. Об этом нам сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Собравшиеся, отметил Удальцов, выступают с требованиями проведения полноценных общественных слушаний по вопросам расселения.