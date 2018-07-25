Стихийный сход граждан против планов строительства многоэтажного жилого комплекса компанией «Пик» проходит в Москве
Количество несогласных уже превысило 300 человек. Об этом нам сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Собравшиеся, отметил Удальцов, выступают с требованиями проведения полноценных общественных слушаний по вопросам расселения.
Комментарии5
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patrikk_1 25 июля 2018 | 21:08
Стихийный сход граждан против планов строительства многоэтажного жилого комплекса компанией «Пик» проходит в Москве...
Если сход стихийный, то откуда там таргамадзевская подстилка Серёга Тютюкинс?
filosof64 25 июля 2018 | 21:12
patrikk_1: спросила прокладка комформистская...прям басня получилась, ась? чеснок нась!
patrikk_1 25 июля 2018 | 21:24
Если сход стихийный, то как на нём оказалась таргамадзевская шлюха Серёга Тютюкинс?
kottigr1 25 июля 2018 | 21:29
patrikk_1: Чудны дела творятся в России..
Раньше рабы бежали из "нерезиновой" от нищеты и бесправия на Волгу и за Урал.. Теперь наоборот.. Бегут в комфортабельные клетушки, которые в Москве еле успевают клепать, под надежную охрану..
prusol 25 июля 2018 | 21:18
И это показатель степени популярности неудачного политика Удальцова.