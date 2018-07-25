Прокуратура Москвы признала законным бесплатное лечение за границей сотрудников одной из структур столичной мэрии
Запрос в надзорную инстанцию направил депутат Госдумы Валерий Рашкин. Он просил проверить расходы принадлежащего мэрии ОАО УЭЗ на оплату лечения онкологических заболеваний, услуг переводчика, подбора билетов, а в случае смерти – доставки тела на родину. Общая стоимость контракта составляет 4,5 миллиона рублей. В ответе прокуратуры говорится, что УЭЗ – коммерческая структура и имеет право распоряжаться финансами по своему усмотрению, — сообщает телеканал «Дождь».
Комментарии15
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prusol 25 июля 2018 | 21:15
Нормальный грамотный ответ по-существу.
luger_max_otto 25 июля 2018 | 21:30
Бесплатное- то есть за чей счет, собственно?
prusol 25 июля 2018 | 21:32
luger_max_otto: За счёт средств коммерческой фирмы, которая имеет право распоряжаться этими средствами по усмотрению учредителей. Что непонятного?
sborisych 25 июля 2018 | 21:16
принадлежащего мэрии ОАО УЭЗ..
Но. В ответе прокуратуры говорится, что УЭЗ – коммерческая структура..
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Как и всё в этой стране.. Вроде как госкомпания- ан нет- если доходы, то по разным, и частным карманам.. Убытки- на бюджете..
fmsf FMSF 25 июля 2018 | 21:16
Очевидный пробел в правовом регулировании.
Акционерные общества, собственниками имущества которых являются муниципалитеты и/или федеральные структуры такими расходами наносят ущерб собственникам имущества.
Тому же Рашкину следовало бы выступить с такой законодательной инциативой.
А ведь подобных и более серьезных случаев по всей стране не счесть.
tks 25 июля 2018 | 21:18
Как интересно.
Теперь потенциальные изменники Родины и предатели - носители московских секретов особой важности непременно воспользуются таким шикарным окном! Какой прокол у прокурятины!
nowyrusic 25 июля 2018 | 21:20
Формально все правильно.
Это коммерческая организация ОАО
Фактически это издевательство.
Единственный акционер - Правительство Москвы.
То ес ть фактически это его подразделение.
Все руководство назначается единственным акционером.
nikolashin2017 25 июля 2018 | 21:20
в моей стране -все для людей :
известны имена чертей...
lion64__2 25 июля 2018 | 21:21
на эти деньги много казнокрадов можно похоронить
tv_victim 25 июля 2018 | 21:23
"А люди все роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
- Мы в очереди первыe стояли,
А те, кто сзади нас, - уже едят.
Но снова объяснил администратор:
- Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, ведь это - делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?"
В. Высоцкий.
putin_itogy 25 июля 2018 | 21:23
БРАВО!!!
Высшая степень цинизма, осуществлена в России!
чего не удавалось коммунистам за 75 лет,
подполковник путин, осуществил всего за 18...!!!
Бис!!
jetsam 25 июля 2018 | 21:26
@принадлежащего мэрии ОАО УЭЗ@
мэрии или оленеводу - вы уж уточните.
а то покатишь баллоны на честных людей....
satttana_perrrkele 25 июля 2018 | 21:28
Ну, если патриЁтам, Там не запfдло лечиться, то быть удавленными в рашке-парашке (с) -просто за счастье.
Welcome to Russia
gregor 25 июля 2018 | 21:29
Прокуратура Москвы признала законным бесплатное лечение за границей сотрудников одной из структур столичной мэрии
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Это ВЕТЕРАН ВОВ в лачуге без удобств и без лекарств ..... не законным бесплатное лечение за границей было бы , не заслужил пока ещё ,а вот одной из структур столичной мэрии ....запросто .
ivanov356 25 июля 2018 | 21:29
Сословие сложилось, дожили.