Прокуратура Москвы признала законным бесплатное лечение за границей сотрудников одной из структур столичной мэрии

Запрос в надзорную инстанцию направил депутат Госдумы Валерий Рашкин. Он просил проверить расходы принадлежащего мэрии ОАО УЭЗ на оплату лечения онкологических заболеваний, услуг переводчика, подбора билетов, а в случае смерти – доставки тела на родину. Общая стоимость контракта составляет 4,5 миллиона рублей. В ответе прокуратуры говорится, что УЭЗ – коммерческая структура и имеет право распоряжаться финансами по своему усмотрению, — сообщает телеканал «Дождь».