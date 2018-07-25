Госдума приняла в третьем чтении закон об изучении родного языка в школе
Семье школьника предоставляется свободный выбор языка образования, а также изучаемого родного языка. Напомним, некоторые национальные республики критиковали этот законопроект, и для его доработки в Госдуме была создана специальная группа.
В частности, в Якутии и Татарстане высказывали опасения, что из-за необходимости сдавать ЕГЭ на русском языке школьники не будут выбирать национальный язык в качестве родного, чтобы не сокращать количество часов изучения русского языка.
Комментарии5
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prusol 25 июля 2018 | 20:36
Браво!
mamiluk 25 июля 2018 | 20:42
Дожали...шовинисты празднуют победу....в отсутствии и развитии нац. языков народы и народности обречены потерять свою культуру...а стало быть и себя...
Экспансия "русского мира" продолжается...
lvl100500 25 июля 2018 | 21:19
mamiluk: потерять свою культуру...а стало быть и себя..//
И стать такими как ты? Да, это печально...
mahnozlukka 25 июля 2018 | 20:58
родного языка в школе?? мокшанского и эрзянского??
Давно пора
lvl100500 25 июля 2018 | 20:58
О господи... Якутский или ненецкий язык при всём уважении нужен ещё для чего то, кроме как для сохранения некого национального фольклора? Пусть якут остается якутом, татарин татарином, но экзамен в институт по любому он будет сдавать на русском и учится в институте он тоже будет на русском, а не на национальном. И вообще, основным инструментом передачи национальных особенностей является семья. Так что дома общайся на каком хочешь, а в учебном заведении будь добр учись на том языке который понятен всем. И шовинизм тут совершенно не при чём, обыкновенный прагматизм и логика.