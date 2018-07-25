Госдума приняла в третьем чтении закон об изучении родного языка в школе

Семье школьника предоставляется свободный выбор языка образования, а также изучаемого родного языка. Напомним, некоторые национальные республики критиковали этот законопроект, и для его доработки в Госдуме была создана специальная группа.

В частности, в Якутии и Татарстане высказывали опасения, что из-за необходимости сдавать ЕГЭ на русском языке школьники не будут выбирать национальный язык в качестве родного, чтобы не сокращать количество часов изучения русского языка.