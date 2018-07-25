Стихийный сход москвичей против строительства многоэтажного жилого комплекса проходит в районе Кунцево

Об этом «Эху» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, на сход собралось более 300 человек. Они требуют провести по вопросу строительства полноценные общественные слушания. На месте много полиции, которая попыталась задержать некоторых протестующих. Удальцов добавил, что жители района пытались согласовать проведение митинга, но местная префектура им отказала. Поэтому акция проходит в формате встречи горожан с доверенными лицами кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина.