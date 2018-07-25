Стихийный сход москвичей против строительства многоэтажного жилого комплекса проходит в районе Кунцево
Об этом «Эху» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, на сход собралось более 300 человек. Они требуют провести по вопросу строительства полноценные общественные слушания. На месте много полиции, которая попыталась задержать некоторых протестующих. Удальцов добавил, что жители района пытались согласовать проведение митинга, но местная префектура им отказала. Поэтому акция проходит в формате встречи горожан с доверенными лицами кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина.
Комментарии3
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prusol 25 июля 2018 | 20:42
"Сход" хочет вернуться к деревянным палатам?
lager23 25 июля 2018 | 20:54
Дожили, мнение людей в путрасии — недоразумение, не более того!
Человек для власти — скотина, где есть применение всем составляющим от шкуры до шерсти....
asokol 25 июля 2018 | 20:57
«Стихийный сход москвичей против строительства»
Они бля у меня довыступаются! Вот запрещу им собирать валежник, тогда узнают!