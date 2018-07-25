Угроза войны Армении с Азербайджаном возрастает, и у России есть все возможности удержать президента Алиева от войны
Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также сказал, что 102-я российская база в Армении существует в интересах безопасности республики. Сохранится и охрана российскими пограничниками границ с Турцией и Ираном, так как это очень сильно помогает Армении. Пашинян также подтвердил, что его сын действительно пошел служить добровольцем в Карабахе.
Комментарии16
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mamiluk 25 июля 2018 | 20:38
Ну вот и начался шантаж...как это делают бандиты и тут же предлагают "крышу"...всё буднично и предсказуемо...
varangian2011 25 июля 2018 | 21:05
mamiluk: Не путай х.р с пальцем. Бандит применяет силу к тому, кто ему что-то не дает. А в данном случае армянам угрожает не Россия, а Азербайджан. Или ты Азейбарджан считаешь бандитским.
kir_pich_101 25 июля 2018 | 20:38
Кому же выгоден конфликт?
Чья база в Армении?
timwlad78 25 июля 2018 | 20:49
Ну вообще то kir_pich_101: ,лет венгахза которые надо сдержать еррилории и население живущее на этой территории.
Армения,Грузия,Молдовой игрзиянеашла спонсировать резать свойнационалныйькоммунизм и потому население вместе с территориями отваливаются туда где банально кормят и предоставляются на содержание развитие.
Наукрану тоже настала катастрофа,нет денег бы пенсий и будут приватизировать земли люстрруя украинских бандеровцев индейцев.
Так что все дело в экономки и в коммунизм никто играть более не собирается.
timwlad78 25 июля 2018 | 20:55
Ах да kir_pich_101: бумаги об исторической принадлежности доказывают способностью содержать сегодня.
И так Армения без империи это дыра в жопе как и Грузия с Украиной и Молдовой.
И так чё не пролезет уравнять дураков с умными навязав идеологию коммунизма для содержания дураков во власти.
navsegda 25 июля 2018 | 20:58
timwlad78: Завязывай бухать , в твои то годы
timwlad78 25 июля 2018 | 21:10
Ну так это у тебя пavsegda: с рогами напряжёнка коли не в теме что территорию Нагорного Карабаха Армения по бумагам соссряпаными хрен знает где присвоила.
Ну так как не находят споров сдержать себя ,то вся территория Армении распадётся как и Украина .
Так что спекулянты на религиозных войнах остаются у разбитого корыта.
Никому они не нужны эти партизаны бандеровские.
navsegda 25 июля 2018 | 21:21
timwlad78: соссряпаные бандеровцами бумаги где-то с рогами ????
И ты всерьёз пытаешься убедить меня что ты трезвый )))))))))))))))
Армения маленькая мононациональная страна с 2 млню населения , она не может распасться по определению , не на что распадаться , а вот эрэфия распадётся обязательно , энтропия понимаешь , сначала растёшь , потом распадаешься
timwlad78 25 июля 2018 | 21:32
Ну так прочитай ище раз бестоочь ты navsegda:
У тебя проблема с рогами коли мозгов нету в голову.
Разберут на запчасти соседние страны как это будет и с Украиной.
parasuk_ 25 июля 2018 | 20:42
Ути-пути, а кто недавно надулся как битый в Иловайске сема семенченко и с умным видом вещал, что статус российской базу будет пересмотрен :)
lager23 25 июля 2018 | 20:48
У меня такое впечатление, что где есть путинское участие, там добра не жди!
timwlad78 25 июля 2018 | 21:25
Ну вообще то lager23: ,в Армении произошла прозападная перестройка и всеьговорили во может встать вопрос о присутствии военных баз в Армении ,так как в Армении свихнулся как в Грузии и Украине.
Ну и естественно обострятся проблемы с территориями которых власти не могут содержать.
Армения вжопе после прихода к власти прозападных лидеров.
Это верняк на все сто.Так как даже Израиль постоянно находится под ударами как страна окупанты не смотря на то что ну прям в засос с Америкой который теперь сливают Израиль Османской империи и тоже самое будет с Арменией..
А Украину развалят как Югославию .
Вот блин,Иран стал гарантом сохранности государственного сувернитета Израиля.
jetsam 25 июля 2018 | 20:50
@и у России есть все возможности удержать @
держать будут как асада или новичком?
timwlad78 25 июля 2018 | 21:28
Да нет больше националистов арийцев аристократию никто содержать не бдет. Коммунизма jetsam более никто строить не будет для содержания дураков.
Рабы бунтуют .
jetsam 25 июля 2018 | 21:35
timwlad78: оцй, вас уже выпустили?
мой привет прокурору из пятой палаты передали?
а наполеон как- еще там или перевели?
jetsam 25 июля 2018 | 20:59
@Пашинян также подтвердил, что его сын действительно пошел служить добровольцем в Карабахе. @
эка удивил.
если бы у путена был бы сын, то сын путена
тоже бы служить добровольцем в Карабахе послал бы сына Пашиняна.
а на что нам еще нужны Пашиняны?