Угроза войны Армении с Азербайджаном возрастает, и у России есть все возможности удержать президента Алиева от войны

Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также сказал, что 102-я российская база в Армении существует в интересах безопасности республики. Сохранится и охрана российскими пограничниками границ с Турцией и Ираном, так как это очень сильно помогает Армении. Пашинян также подтвердил, что его сын действительно пошел служить добровольцем в Карабахе.