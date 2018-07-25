Федерация независимых профсоюзов России хочет отправить в отставку первого заместителя председателя Андрея Исаева
Он также является зам.руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. Конфликт разгорелся после принятия думой в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе. За проект голосовали только «единороссы». «Нельзя быть и тут, и там. Либо приостанавливать членство в партии и высказывать свою гражданскую позицию, но Исаев депутат и поступает так, как ему подсказывают обстоятельства», — заявил газете «Ведомости» осведомленный источник в ФНПР. По его данным, вопрос об отставке Исаева может быть рассмотрен осенью. Сам Исаев заявил «Ведомостям», что уходить из ФНПР не собирается.
Комментарии18
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prusol 25 июля 2018 | 20:40
С такой прекрасной фамилией и "в отставку"?
tks 25 июля 2018 | 20:46
prusol: А куда ему с ней? Неужели в Службу Внешней Разведки?
prusol 25 июля 2018 | 20:50
tks: А разве быть в Федерации не так же почётно и опасно как в "Службе..."?
tks 25 июля 2018 | 20:59
prusol: Ага, столь же почётно, как и "опасно". Синекурка по освоению бесконтрольно бабла. Например, А.Чапман - дочурка высокопоставленного чекиста. Типа "нелегал". Ага. Всенепременно "ценный" кадр.
Зато баблосики на кармашке и в сумочке приличные ;)))
prusol 25 июля 2018 | 21:04
tks: Завидовать - это неприлично. Тем более - женщине. А"приличные баблосики" каждый мужчина может в любое время заработать самостоятельно.
tks 25 июля 2018 | 21:12
prusol: Она на женщина!! Она в первую очередь агент!! А судьба агента часто бывает неприличной, даже когда большие наличные!
prusol 25 июля 2018 | 21:28
tks: Она женщина - всегда. И, в итоге, она всё же оказалась победительницей. А это здОрово.
tom_tom 25 июля 2018 | 21:03
В Правительстве РФ заявили, что после внедрения пенсионной реформы, повышения НДС и увеличения платежей ЖКХ, качество и уровень жизни повысится настолько, что с населения планируется повсеместно взымать курортный сбор.
ЧЁТАРЖУ
tks 25 июля 2018 | 20:40
Борьба нанайских мальчиков в грязном белье.
lager23 25 июля 2018 | 20:44
В сегодняшней РФ нет профсоюзов, это издевательство над здравым смыслом, и только идиот может "клевать" на эту имитацию!
varangian2011 25 июля 2018 | 20:55
lager23: Теперь конечно понятно почему так - независимыми профсоюзами правит Едроссовская верхушка, которая больше всех боится народных протестов и забастовок.
wuwer 25 июля 2018 | 20:46
Исаев - бывший учитель истории и обществоведения в эпоху СССР, с женой православкой.....а всё...
Флюгер , он и в Африке флюгер...направление ветра чуют пятой точкой..... а там, они все такой масти
nikolashin2017 25 июля 2018 | 21:30
wuwer: "Начав политическую деятельность во времена перестройки как анархо-синдикалист и сторонник Нестора Махно, Исаев затем участвовал в профсоюзном движении, был социал-демократом, членом движения «Отечество — вся Россия», которое в 2001 году объединилось с партией «Единство» и было преобразовано в партию «Единая Россия». Исаев активно участвовал в создании партии, был членом координационного совета Союза «Единство и Отечество», делегатом учредительного съезда партии..."
он - перебежчик и позер
в стране,где правит врун и вор...
venmud 25 июля 2018 | 20:56
"Федерация независимых профсоюзов России"
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На этом словосочетании энурез Степаныча опять проявил себя в полной мере и в полном объеме.
ts 25 июля 2018 | 21:02
Гнать этого дрища в шею!
timwlad78 25 июля 2018 | 21:02
Ну вообще то тенденция нет к сталинизу и левакам большевикам надобно искать рабочие места.
Кончилась дикататеатальной партийной профсоюзной власти и приоритет улюдей труда,но не болтунов о всемирном братсве народв которые тому же эти ботвы сами содержать не хотят.
Так что господа социалисты большевки,ищите работу а то Кромвель с робиспьеом и Сталиным принуждать будут как Моисей в Библии.
nehoroshiy 25 июля 2018 | 21:11
"Независимые профсоюза". )))
odiniznas 25 июля 2018 | 21:18
Везде он "зам" -
И вам, и нам,
Везде он парень ценный -
Талант российской сцены.
Нельзя его переизбрать:
Другого будет негде взять
Российским профсоюзам,
Пойдут дела их юзом
И скатятся в кювет -
Таков будет ответ
Большого депутата:
Силён он на расплаты.