Федерация независимых профсоюзов России хочет отправить в отставку первого заместителя председателя Андрея Исаева

Он также является зам.руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. Конфликт разгорелся после принятия думой в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе. За проект голосовали только «единороссы». «Нельзя быть и тут, и там. Либо приостанавливать членство в партии и высказывать свою гражданскую позицию, но Исаев депутат и поступает так, как ему подсказывают обстоятельства», — заявил газете «Ведомости» осведомленный источник в ФНПР. По его данным, вопрос об отставке Исаева может быть рассмотрен осенью. Сам Исаев заявил «Ведомостям», что уходить из ФНПР не собирается.