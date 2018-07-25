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20:31, 25 июля 2018

Федерация независимых профсоюзов России хочет отправить в отставку первого заместителя председателя Андрея Исаева

Он также является зам.руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. Конфликт разгорелся после принятия думой в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе. За проект голосовали только «единороссы». «Нельзя быть и тут, и там. Либо приостанавливать членство в партии и высказывать свою гражданскую позицию, но Исаев депутат и поступает так, как ему подсказывают обстоятельства», — заявил газете «Ведомости» осведомленный источник в ФНПР. По его данным, вопрос об отставке Исаева может быть рассмотрен осенью. Сам Исаев заявил «Ведомостям», что уходить из ФНПР не собирается.

Комментарии

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prusol 25 июля 2018 | 20:40

С такой прекрасной фамилией и "в отставку"?

tks 25 июля 2018 | 20:46

prusol: А куда ему с ней? Неужели в Службу Внешней Разведки?

prusol 25 июля 2018 | 20:50

tks: А разве быть в Федерации не так же почётно и опасно как в "Службе..."?

tks 25 июля 2018 | 20:59

prusol: Ага, столь же почётно, как и "опасно". Синекурка по освоению бесконтрольно бабла. Например, А.Чапман - дочурка высокопоставленного чекиста. Типа "нелегал". Ага. Всенепременно "ценный" кадр.
Зато баблосики на кармашке и в сумочке приличные ;)))

prusol 25 июля 2018 | 21:04

tks: Завидовать - это неприлично. Тем более - женщине. А"приличные баблосики" каждый мужчина может в любое время заработать самостоятельно.

tks 25 июля 2018 | 21:12

prusol: Она на женщина!! Она в первую очередь агент!! А судьба агента часто бывает неприличной, даже когда большие наличные!

prusol 25 июля 2018 | 21:28

tks: Она женщина - всегда. И, в итоге, она всё же оказалась победительницей. А это здОрово.

tom_tom 25 июля 2018 | 21:03

В Правительстве РФ заявили, что после внедрения пенсионной реформы, повышения НДС и увеличения платежей ЖКХ, качество и уровень жизни повысится настолько, что с населения планируется повсеместно взымать курортный сбор.

ЧЁТАРЖУ

tks 25 июля 2018 | 20:40

Борьба нанайских мальчиков в грязном белье.

lager23 25 июля 2018 | 20:44

В сегодняшней РФ нет профсоюзов, это издевательство над здравым смыслом, и только идиот может "клевать" на эту имитацию!

varangian2011 25 июля 2018 | 20:55

lager23: Теперь конечно понятно почему так - независимыми профсоюзами правит Едроссовская верхушка, которая больше всех боится народных протестов и забастовок.

wuwer 25 июля 2018 | 20:46

Исаев - бывший учитель истории и обществоведения в эпоху СССР, с женой православкой.....а всё...
Флюгер , он и в Африке флюгер...направление ветра чуют пятой точкой..... а там, они все такой масти

nikolashin2017 25 июля 2018 | 21:30

wuwer: "Начав политическую деятельность во времена перестройки как анархо-синдикалист и сторонник Нестора Махно, Исаев затем участвовал в профсоюзном движении, был социал-демократом, членом движения «Отечество — вся Россия», которое в 2001 году объединилось с партией «Единство» и было преобразовано в партию «Единая Россия». Исаев активно участвовал в создании партии, был членом координационного совета Союза «Единство и Отечество», делегатом учредительного съезда партии..."

он - перебежчик и позер
в стране,где правит врун и вор...

venmud 25 июля 2018 | 20:56

"Федерация независимых профсоюзов России"
=========================================
На этом словосочетании энурез Степаныча опять проявил себя в полной мере и в полном объеме.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

ts 25 июля 2018 | 21:02

Гнать этого дрища в шею!

timwlad78 25 июля 2018 | 21:02

Ну вообще то тенденция нет к сталинизу и левакам большевикам надобно искать рабочие места.
Кончилась дикататеатальной партийной профсоюзной власти и приоритет улюдей труда,но не болтунов о всемирном братсве народв которые тому же эти ботвы сами содержать не хотят.
Так что господа социалисты большевки,ищите работу а то Кромвель с робиспьеом и Сталиным принуждать будут как Моисей в Библии.

nehoroshiy 25 июля 2018 | 21:11

"Независимые профсоюза". )))

odiniznas 25 июля 2018 | 21:18

Везде он "зам" -
И вам, и нам,
Везде он парень ценный -
Талант российской сцены.
Нельзя его переизбрать:
Другого будет негде взять
Российским профсоюзам,
Пойдут дела их юзом
И скатятся в кювет -
Таков будет ответ
Большого депутата:
Силён он на расплаты.

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